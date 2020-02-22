Проблема в другом - проблема пока в неясности. И главнейшая неясность - это вырабатывается ли иммунитет после заболевания, если вырабатывается, то на какой период. Потому что в случае худшего прогноза по выработке иммунитета жизнь на Земле изменится ментально. Смертность 80+ - 15 процентов Смертность 70-79 - 8 процентов Смертность 60-69 - 3,6 процента Смертность младше 50 - жалкие доли процента.
Понятно, что эти сведения могут корректироваться, более того понятно, что дедуля 80+ переболевший коронавирусом и попавший в счастливые 85 процентов, вряд ли переживёт повторное заражение коронавирусом в этом же сезоне, потому что лёгкие и так будут крайне ослабленные в результате первого заболевания.
Так за пару лет количество людей 80+ может уменьшится кардинально. А это изменения психологии всех людей.
Но надеемся, что соберётся большая семерка или двадцатка, вбухают десятки миллиардов долларов на поиски разрешения проблемы, подключатся Гейтсы, Баффеты, Цукерберги и тд, вместо бросания денег на якобы проблемы потепления или похолодания, и всё будет пучком
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Ну и, наконец, объективная оценка масштабов возможной эпидемии - корь в 2018-м, при которой государство палец о палец не ударило, ограничилась количеством больных в 70 тыс. Это при том, что корь горазо более заразна, чем коронавирус, а процент вакцинированных незадолго до вспышки снижался ниже 30%...
Хто більш заразний, ще питання, а старше покоління добре вакциноване, тому, в основному, хворіли молодь і діти. Помножити 70к на 3 (середній відсоток вакцинації >70%) і отримаєш 200к.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
https://youtu.be/KCob4Lj69hQ Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину
stm написав:https://youtu.be/KCob4Lj69hQ Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину
ИМХО, Китай просто даёт "идеологически верную" информацию. Им не тяжело будет вообще отцепить город, и дождаться пока все умрут, а потом забыть про него. Или построить тысячу больниц, а потом снести их вместе с "пациентами"
Иначе не понятны такие жёсткие меры карантина, если "всё так хорошо"
Реакция сейчас похожа на Чернобыль. Сначала замалчивают, и делают вид, что "всё хорошо"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
stm написав:https://youtu.be/KCob4Lj69hQ Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину
ИМХО, Китай просто даёт "идеологически верную" информацию. Им не тяжело будет вообще отцепить город, и дождаться пока все умрут, а потом забыть про него. Или построить тысячу больниц, а потом снести их вместе с "пациентами"
Иначе не понятны такие жёсткие меры карантина, если "всё так хорошо"
Реакция сейчас похожа на Чернобыль. Сначала замалчивают, и делают вид, что "всё хорошо"
В эпоху ВПН не возможно давать только идеологически правильную информацию. Даже Сорос притих что Си не справляется остальные провинции потихоньку оживают. Большие заводы так же используют кьюар коды для контроля работников и даже привозят своих работников из других провинций самолётами, помещают в карантин и опять разрешают арбайтен. Китай потихоньку оживает - это неоспоримый факт даже приверженцами США... Японии, Южной Корее, Италии только предстоит нащупать эту борьбу. А экономическое веселье остановки Китая всему миру конечно ещё предстоит