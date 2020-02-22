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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 91929394 Додано: Нед 23 лют, 2020 12:57

И главнейшая неясность - это вырабатывается ли иммунитет после заболевания, если вырабатывается, то на какой период.

Потому что в случае худшего прогноза по выработке иммунитета жизнь на Земле изменится ментально.

Смертность 80+ - 15 процентов

Смертность 70-79 - 8 процентов

Смертность 60-69 - 3,6 процента

Смертность младше 50 - жалкие доли процента.



Понятно, что эти сведения могут корректироваться, более того понятно, что дедуля 80+ переболевший коронавирусом и попавший в счастливые 85 процентов, вряд ли переживёт повторное заражение коронавирусом в этом же сезоне, потому что лёгкие и так будут крайне ослабленные в результате первого заболевания.



Так за пару лет количество людей 80+ может уменьшится кардинально. А это изменения психологии всех людей.



Но надеемся, что соберётся большая семерка или двадцатка, вбухают десятки миллиардов долларов на поиски разрешения проблемы, подключатся Гейтсы, Баффеты, Цукерберги и тд, вместо бросания денег на якобы проблемы потепления или похолодания, и всё будет пучком Проблема в другом - проблема пока в неясности.И главнейшая неясность - это вырабатывается ли иммунитет после заболевания, если вырабатывается, то на какой период.Потому что в случае худшего прогноза по выработке иммунитета жизнь на Земле изменится ментально.Смертность 80+ - 15 процентовСмертность 70-79 - 8 процентовСмертность 60-69 - 3,6 процентаСмертность младше 50 - жалкие доли процента.Понятно, что эти сведения могут корректироваться, более того понятно, что дедуля 80+ переболевший коронавирусом и попавший в счастливые 85 процентов, вряд ли переживёт повторное заражение коронавирусом в этом же сезоне, потому что лёгкие и так будут крайне ослабленные в результате первого заболевания.Так за пару лет количество людей 80+ может уменьшится кардинально. А это изменения психологии всех людей.Но надеемся, что соберётся большая семерка или двадцатка, вбухают десятки миллиардов долларов на поиски разрешения проблемы, подключатся Гейтсы, Баффеты, Цукерберги и тд, вместо бросания денег на якобы проблемы потепления или похолодания, и всё будет пучком Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15332 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3962 раз. Подякували: 6091 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 12:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире zРадио написав: Ну и, наконец, объективная оценка масштабов возможной эпидемии - корь в 2018-м, при которой государство палец о палец не ударило, ограничилась количеством больных в 70 тыс. Это при том, что корь горазо более заразна, чем коронавирус, а процент вакцинированных незадолго до вспышки снижался ниже 30%... Ну и, наконец, объективная оценка масштабов возможной эпидемии - корь в 2018-м, при которой государство палец о палец не ударило, ограничилась количеством больных в 70 тыс. Это при том, что корь горазо более заразна, чем коронавирус, а процент вакцинированных незадолго до вспышки снижался ниже 30%...

Хто більш заразний, ще питання, а старше покоління добре вакциноване, тому, в основному, хворіли молодь і діти. Помножити 70к на 3 (середній відсоток вакцинації >70%) і отримаєш 200к. Хто більш заразний, ще питання, а старше покоління добре вакциноване, тому, в основному, хворіли молодь і діти. Помножити 70к на 3 (середній відсоток вакцинації >70%) і отримаєш 200к. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10025 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1108 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 13:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://youtu.be/KCob4Lj69hQ

Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину stm

Повідомлень: 2097 З нами з: 04.03.15 Подякував: 59 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 13:30 stm написав: https://youtu.be/KCob4Lj69hQ

Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину

ИМХО, Китай просто даёт "идеологически верную" информацию.

Им не тяжело будет вообще отцепить город, и дождаться пока все умрут, а потом забыть про него.

Или построить тысячу больниц, а потом снести их вместе с "пациентами"



Иначе не понятны такие жёсткие меры карантина, если "всё так хорошо"



Реакция сейчас похожа на Чернобыль. Сначала замалчивают, и делают вид, что "всё хорошо" ИМХО, Китай просто даёт "идеологически верную" информацию.Им не тяжело будет вообще отцепить город, и дождаться пока все умрут, а потом забыть про него.Или построить тысячу больниц, а потом снести их вместе с "пациентами"Иначе не понятны такие жёсткие меры карантина, если "всё так хорошо"Реакция сейчас похожа на Чернобыль. Сначала замалчивают, и делают вид, что "всё хорошо" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10557 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6562 раз. Подякували: 2839 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 13:32



Юмористы из Charlie Hebdo как всегда жестко про Новые Санжары Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15332 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3962 раз. Подякували: 6091 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 13:34 Х-сос Комаров мне особенно понравился фразой "У вас же нету ВЕРЫ! НЕТ ВЕРЫ! ВЕРЫ НЕТ!". Не постеснялся бы спросить - веры в кого?!! МОЗ?! У меня есть мозги, чтобы им не верить. https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард Slx Повідомлень: 521 З нами з: 23.07.18 Подякував: 157 раз. Подякували: 61 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 13:39 Вкладчик1234 написав: stm написав: https://youtu.be/KCob4Lj69hQ

Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину

ИМХО, Китай просто даёт "идеологически верную" информацию.

Им не тяжело будет вообще отцепить город, и дождаться пока все умрут, а потом забыть про него.

Или построить тысячу больниц, а потом снести их вместе с "пациентами"



Иначе не понятны такие жёсткие меры карантина, если "всё так хорошо"



Реакция сейчас похожа на Чернобыль. Сначала замалчивают, и делают вид, что "всё хорошо" ИМХО, Китай просто даёт "идеологически верную" информацию.Им не тяжело будет вообще отцепить город, и дождаться пока все умрут, а потом забыть про него.Или построить тысячу больниц, а потом снести их вместе с "пациентами"Иначе не понятны такие жёсткие меры карантина, если "всё так хорошо"Реакция сейчас похожа на Чернобыль. Сначала замалчивают, и делают вид, что "всё хорошо"

В эпоху ВПН не возможно давать только идеологически правильную информацию. Даже Сорос притих что Си не справляется остальные провинции потихоньку оживают. Большие заводы так же используют кьюар коды для контроля работников и даже привозят своих работников из других провинций самолётами, помещают в карантин и опять разрешают арбайтен. Китай потихоньку оживает - это неоспоримый факт даже приверженцами США... Японии, Южной Корее, Италии только предстоит нащупать эту борьбу. А экономическое веселье остановки Китая всему миру конечно ещё предстоит В эпоху ВПН не возможно давать только идеологически правильную информацию. Даже Сорос притих что Си не справляетсяостальные провинции потихоньку оживают. Большие заводы так же используют кьюар коды для контроля работников и даже привозят своих работников из других провинций самолётами, помещают в карантин и опять разрешают арбайтен. Китай потихоньку оживает - это неоспоримый факт даже приверженцами США... Японии, Южной Корее, Италии только предстоит нащупать эту борьбу. А экономическое веселье остановки Китая всему миру конечно ещё предстоит stm

Повідомлень: 2097 З нами з: 04.03.15 Подякував: 59 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 13:44 stm написав: А экономическое веселье остановки Китая всему миру конечно ещё предстоит А экономическое веселье остановки Китая всему миру конечно ещё предстоит



И Южной Кореи. Там ситуация развивается пока аналогично уханьской, только с разрывом в месяц.

Я думаю, что подавляющее большинство производств в мире использует детали, сырье и тд из этих двух стран.



Возможно Юж.Корея выкарабкается быстрее, всё-таки есть какой-то опыт. И Южной Кореи. Там ситуация развивается пока аналогично уханьской, только с разрывом в месяц.Я думаю, что подавляющее большинство производств в мире использует детали, сырье и тд из этих двух стран.Возможно Юж.Корея выкарабкается быстрее, всё-таки есть какой-то опыт. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15332 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3962 раз. Подякували: 6091 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 91929394 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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