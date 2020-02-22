Додано: Нед 23 лют, 2020 12:57

Проблема в другом - проблема пока в неясности.И главнейшая неясность - это вырабатывается ли иммунитет после заболевания, если вырабатывается, то на какой период.Потому что в случае худшего прогноза по выработке иммунитета жизнь на Земле изменится ментально.Смертность 80+ - 15 процентовСмертность 70-79 - 8 процентовСмертность 60-69 - 3,6 процентаСмертность младше 50 - жалкие доли процента.Понятно, что эти сведения могут корректироваться, более того понятно, что дедуля 80+ переболевший коронавирусом и попавший в счастливые 85 процентов, вряд ли переживёт повторное заражение коронавирусом в этом же сезоне, потому что лёгкие и так будут крайне ослабленные в результате первого заболевания.Так за пару лет количество людей 80+ может уменьшится кардинально. А это изменения психологии всех людей.Но надеемся, что соберётся большая семерка или двадцатка, вбухают десятки миллиардов долларов на поиски разрешения проблемы, подключатся Гейтсы, Баффеты, Цукерберги и тд, вместо бросания денег на якобы проблемы потепления или похолодания, и всё будет пучком