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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Отставить панику! И так все умрут)) Лучше от смеха :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:17

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:https://youtu.be/KCob4Lj69hQ
Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину ;)

ИМХО, Китай просто даёт "идеологически верную" информацию.
Им не тяжело будет вообще отцепить город, и дождаться пока все умрут, а потом забыть про него.
Или построить тысячу больниц, а потом снести их вместе с "пациентами"

Иначе не понятны такие жёсткие меры карантина, если "всё так хорошо"

Реакция сейчас похожа на Чернобыль. Сначала замалчивают, и делают вид, что "всё хорошо"


До того , как вирус попал в Ухань , по него никто не знал .
Лечат основной вирус а мутант никем не замечен .
неужто вирус не добрался до Индии ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:неужто вирус не добрался до Индии ?
их вирус даже не берет https://telegraf.com.ua/mir/aziya/47874 ... ke.html/5/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио – 2020 принял решение временно отложить подготовку волонтеров из-за распространения коронавируса COVID-19 в Японии. Об этом сообщает в субботу, 22 февраля, Reuters со ссылкой на пресс-службу комитета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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