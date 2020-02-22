stm написав:https://youtu.be/KCob4Lj69hQ Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину
ИМХО, Китай просто даёт "идеологически верную" информацию. Им не тяжело будет вообще отцепить город, и дождаться пока все умрут, а потом забыть про него. Или построить тысячу больниц, а потом снести их вместе с "пациентами"
Иначе не понятны такие жёсткие меры карантина, если "всё так хорошо"
Реакция сейчас похожа на Чернобыль. Сначала замалчивают, и делают вид, что "всё хорошо"
До того , как вирус попал в Ухань , по него никто не знал . Лечат основной вирус а мутант никем не замечен . неужто вирус не добрался до Индии ?
Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио – 2020 принял решение временно отложить подготовку волонтеров из-за распространения коронавируса COVID-19 в Японии. Об этом сообщает в субботу, 22 февраля, Reuters со ссылкой на пресс-службу комитета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.