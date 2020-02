Додано: Нед 23 лют, 2020 17:39

Новини з Японії.

Пасажир відомого лайнера, літня жінка, пройшла карантин (14 днів), всі пройдені тести на вірус були негативні. Після прибуття додому виникли всі відповідні симптоми, тести позитивні.

