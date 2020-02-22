stm написав:https://youtu.be/KCob4Lj69hQ Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину
ИМХО, Китай просто даёт "идеологически верную" информацию. Им не тяжело будет вообще отцепить город, и дождаться пока все умрут, а потом забыть про него. Или построить тысячу больниц, а потом снести их вместе с "пациентами"
Иначе не понятны такие жёсткие меры карантина, если "всё так хорошо"
Реакция сейчас похожа на Чернобыль. Сначала замалчивают, и делают вид, что "всё хорошо"
До того , как вирус попал в Ухань , по него никто не знал . Лечат основной вирус а мутант никем не замечен . неужто вирус не добрался до Индии ?
Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио – 2020 принял решение временно отложить подготовку волонтеров из-за распространения коронавируса COVID-19 в Японии. Об этом сообщает в субботу, 22 февраля, Reuters со ссылкой на пресс-службу комитета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
centurionus написав:Новини з Японії. Пасажир відомого лайнера, літня жінка, пройшла карантин (14 днів), всі пройдені тести на вірус були негативні. Після прибуття додому виникли всі відповідні симптоми, тести позитивні.
centurionus написав:Новини з Японії. Пасажир відомого лайнера, літня жінка, пройшла карантин (14 днів), всі пройдені тести на вірус були негативні. Після прибуття додому виникли всі відповідні симптоми, тести позитивні.
без ссылок я не доверяю вашим словам .
Исходя из этой информации возможно. В беседе с Би-би-си Ивата добавил, что при борьбе с эпидемиями во всем мире первым делом создают четко обозначенную карантинную зону, а на "Даймонд принцесс" ее нет. "Я был в состоянии шока и по-прежнему опасаюсь, что у меня скоро появятся симптомы", - добавил он.
centurionus написав:Новини з Японії. Пасажир відомого лайнера, літня жінка, пройшла карантин (14 днів), всі пройдені тести на вірус були негативні. Після прибуття додому виникли всі відповідні симптоми, тести позитивні.
без ссылок я не доверяю вашим словам .
CNN прийде на допомогу всім, хто не вірить. Прямий ефір кореспондента в Японії. Буде повтор, мабуть. Дивіться. Там й інше було цікаве: декількох осіб випустили з карантину без фінальних тестів, поїхали вони додому громадським транспортом. Міністр ОЗ вибачився. Але сепуку поки не зробив.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell