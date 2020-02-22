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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Отставить панику! И так все умрут)) Лучше от смеха :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:17

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:https://youtu.be/KCob4Lj69hQ
Девушка каждый репортаж начинает с цифр по Китаю, они оптимистичны и с каждым днём всё больше. Более того, показывает что власть, люди и бизнес могут взаимодействовать даже при ЧП. Появились разработки по кьюар коду и ты видишь ближайшую угрозу, работа с биг дата для выявления маршрута заболевшего по мобильному телефону, электронные замки для контроля, дроны для доставки еды, врачей работающих 24/7 и вертикаль власти реагирующую и вводящую новые технологии. Теперь другим учиться, этот вирус требует очень скоординированных действий каждого, т.к. жёсткий карантин не даёт вала пациентов, которое 100% будет при отсутствии, а жёсткая власть не даёт возможности очагам "ново санжаравцев" мешать карантину ;)

ИМХО, Китай просто даёт "идеологически верную" информацию.
Им не тяжело будет вообще отцепить город, и дождаться пока все умрут, а потом забыть про него.
Или построить тысячу больниц, а потом снести их вместе с "пациентами"

Иначе не понятны такие жёсткие меры карантина, если "всё так хорошо"

Реакция сейчас похожа на Чернобыль. Сначала замалчивают, и делают вид, что "всё хорошо"


До того , как вирус попал в Ухань , по него никто не знал .
Лечат основной вирус а мутант никем не замечен .
неужто вирус не добрался до Индии ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:неужто вирус не добрался до Индии ?
их вирус даже не берет https://telegraf.com.ua/mir/aziya/47874 ... ke.html/5/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио – 2020 принял решение временно отложить подготовку волонтеров из-за распространения коронавируса COVID-19 в Японии. Об этом сообщает в субботу, 22 февраля, Reuters со ссылкой на пресс-службу комитета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 17:39

Новини з Японії.
Пасажир відомого лайнера, літня жінка, пройшла карантин (14 днів), всі пройдені тести на вірус були негативні. Після прибуття додому виникли всі відповідні симптоми, тести позитивні.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 18:15

  centurionus написав:Новини з Японії.
Пасажир відомого лайнера, літня жінка, пройшла карантин (14 днів), всі пройдені тести на вірус були негативні. Після прибуття додому виникли всі відповідні симптоми, тести позитивні.


без ссылок я не доверяю вашим словам .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 18:50

  moldashavanin написав:
  centurionus написав:Новини з Японії.
Пасажир відомого лайнера, літня жінка, пройшла карантин (14 днів), всі пройдені тести на вірус були негативні. Після прибуття додому виникли всі відповідні симптоми, тести позитивні.


без ссылок я не доверяю вашим словам .


Исходя из этой информации возможно.
В беседе с Би-би-си Ивата добавил, что при борьбе с эпидемиями во всем мире первым делом создают четко обозначенную карантинную зону, а на "Даймонд принцесс" ее нет. "Я был в состоянии шока и по-прежнему опасаюсь, что у меня скоро появятся симптомы", - добавил он.

https://www.bbc.com/russian/news-51555627

Например. Тест у женщины взяли в первый день карантина. В дни окончания карантина контакт с лицами имеющими симптомы. Или через всю ту же систему вентиляции.

Там было совсем грустно с карантином.
https://nv.ua/world/countries/koronavir ... 71110.html
Востаннє редагувалось tumos в Нед 23 лют, 2020 19:07, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 18:50

  moldashavanin написав:
  centurionus написав:Новини з Японії.
Пасажир відомого лайнера, літня жінка, пройшла карантин (14 днів), всі пройдені тести на вірус були негативні. Після прибуття додому виникли всі відповідні симптоми, тести позитивні.


без ссылок я не доверяю вашим словам .

CNN прийде на допомогу всім, хто не вірить. Прямий ефір кореспондента в Японії. Буде повтор, мабуть. Дивіться. Там й інше було цікаве: декількох осіб випустили з карантину без фінальних тестів, поїхали вони додому громадським транспортом. Міністр ОЗ вибачився. Але сепуку поки не зробив.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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