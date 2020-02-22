Отставить панику! И так все умрут)) Лучше от смеха
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Отставить панику! И так все умрут)) Лучше от смеха
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:17
До того , как вирус попал в Ухань , по него никто не знал .
Лечат основной вирус а мутант никем не замечен .
неужто вирус не добрался до Индии ?
Додано: Нед 23 лют, 2020 15:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
их вирус даже не берет
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 23 лют, 2020 16:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио – 2020 принял решение временно отложить подготовку волонтеров из-за распространения коронавируса COVID-19 в Японии. Об этом сообщает в субботу, 22 февраля, Reuters со ссылкой на пресс-службу комитета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 23 лют, 2020 17:39
Новини з Японії.
Пасажир відомого лайнера, літня жінка, пройшла карантин (14 днів), всі пройдені тести на вірус були негативні. Після прибуття додому виникли всі відповідні симптоми, тести позитивні.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 23 лют, 2020 18:15
Додано: Нед 23 лют, 2020 18:50
Исходя из этой информации возможно.
В беседе с Би-би-си Ивата добавил, что при борьбе с эпидемиями во всем мире первым делом создают четко обозначенную карантинную зону, а на "Даймонд принцесс" ее нет. "Я был в состоянии шока и по-прежнему опасаюсь, что у меня скоро появятся симптомы", - добавил он.
Например. Тест у женщины взяли в первый день карантина. В дни окончания карантина контакт с лицами имеющими симптомы. Или через всю ту же систему вентиляции.
Там было совсем грустно с карантином.
Востаннє редагувалось tumos в Нед 23 лют, 2020 19:07, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 23 лют, 2020 18:50
CNN прийде на допомогу всім, хто не вірить. Прямий ефір кореспондента в Японії. Буде повтор, мабуть. Дивіться. Там й інше було цікаве: декількох осіб випустили з карантину без фінальних тестів, поїхали вони додому громадським транспортом. Міністр ОЗ вибачився. Але сепуку поки не зробив.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 23 лют, 2020 20:41
З якістю Google maps все гаразд у здорових людей. Проблеми з якістю сприйняття реальності? Чи тільки читання медичної карти в минулому? Людина в здоровому глузді написала б щось більш долуге ("не туди подивився, трапляється тощо").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 23 лют, 2020 20:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Италия чуть ли не с самым старым населением в мире. Не удивительно, что там коронавирус быстро распространился и начал давать о себе знать среди стариков.
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