Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 93949596 Додано: Нед 23 лют, 2020 21:00 centurionus написав: Людина в здоровому глузді написала б щось більш долуге ("не туди подивився, трапляється тощо") Людина в здоровому глузді написала б щось більш долуге ("не туди подивився, трапляється тощо")



Не тебе рассуждать о здравом рассудке после серии желтушных апокалиптических пугалок. Да и постеснялся бы учить других врать и петлять



А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся!



«Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера

https://naked-science.ru/article/medici ... go-lajnera



PS: swan forever, ты тоже почитай - вот тебе и ложка к обеду под названием "как не-краснопузые японцы никогда не врут" Не тебе рассуждать о здравом рассудке после серии желтушных апокалиптических пугалок. Да и постеснялся бы учить других врать и петлятьА тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся!PS:, ты тоже почитай - вот тебе и ложка к обеду под названием "как не-краснопузые японцы никогда не врут" zРадио

Повідомлень: 5001 З нами з: 02.05.18 Подякував: 915 раз. Подякували: 2065 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 21:09 freeze написав: freeze написав: Италия:

21 февраля - 3 заболевших

22 февраля - 62 заболевших

На сегодня самый крутой разгон Италия:21 февраля - 3 заболевших22 февраля - 62 заболевшихНа сегодня самый крутой разгон на полдень 23 февраля Италия - 113 заболевших

Всё-таки мне кажется, что по степени вирулентности всякие кори и гриппы тут отдыхают. на полдень 23 февраля Италия - 113 заболевшихВсё-таки мне кажется, что по степени вирулентности всякие кори и гриппы тут отдыхают.

Похоже, что таки да. Хотя добрый доктор К возражает и ставит корь выше. Похоже, что таки да. Хотя добрый доктор К возражает и ставит корь выше. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16715 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2594 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 21:13 zРадио написав: centurionus написав: Людина в здоровому глузді написала б щось більш долуге ("не туди подивився, трапляється тощо") Людина в здоровому глузді написала б щось більш долуге ("не туди подивився, трапляється тощо")



Не тебе рассуждать о здравом рассудке после серии желтушных апокалиптических пугалок. Да и постеснялся бы учить других врать и петлять



А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся!



«Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера

https://naked-science.ru/article/medici ... go-lajnera



PS: swan forever, ты тоже почитай - вот тебе и ложка к обеду под названием "как не-краснопузые японцы никогда не врут" Не тебе рассуждать о здравом рассудке после серии желтушных апокалиптических пугалок. Да и постеснялся бы учить других врать и петлятьА тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся!PS:, ты тоже почитай - вот тебе и ложка к обеду под названием "как не-краснопузые японцы никогда не врут"

Вентиляцию еще не учли. В нижних каютах окна не откроешь. Кондиционеры тоже вносят свою лепту.

И есть еще дешевые каюты без окон вообще Вентиляцию еще не учли. В нижних каютах окна не откроешь. Кондиционеры тоже вносят свою лепту.И есть еще дешевые каюты без окон вообще Renee Повідомлень: 87 З нами з: 22.10.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 93949596 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 678 , 679 , 680

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6798 1513933

ЛОБ Суб 22 лют, 2020 22:22