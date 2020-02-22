centurionus написав: Людина в здоровому глузді написала б щось більш долуге ("не туди подивився, трапляється тощо")
Не тебе рассуждать о здравом рассудке после серии желтушных апокалиптических пугалок. Да и постеснялся бы учить других врать и петлять
А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся! «Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера https://naked-science.ru/article/medici ... go-lajnera
PS: swan forever, ты тоже почитай - вот тебе и ложка к обеду под названием "как не-краснопузые японцы никогда не врут"
centurionus написав: Людина в здоровому глузді написала б щось більш долуге ("не туди подивився, трапляється тощо")
Не тебе рассуждать о здравом рассудке после серии желтушных апокалиптических пугалок. Да и постеснялся бы учить других врать и петлять
А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся! «Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера https://naked-science.ru/article/medici ... go-lajnera
PS: swan forever, ты тоже почитай - вот тебе и ложка к обеду под названием "как не-краснопузые японцы никогда не врут"
Вентиляцию еще не учли. В нижних каютах окна не откроешь. Кондиционеры тоже вносят свою лепту. И есть еще дешевые каюты без окон вообще