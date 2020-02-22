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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:00

  centurionus написав: Людина в здоровому глузді написала б щось більш долуге ("не туди подивився, трапляється тощо")


Не тебе рассуждать о здравом рассудке после серии желтушных апокалиптических пугалок. Да и постеснялся бы учить других врать и петлять :mrgreen:

А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся!

«Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера
https://naked-science.ru/article/medici ... go-lajnera

PS: swan forever, ты тоже почитай - вот тебе и ложка к обеду под названием "как не-краснопузые японцы никогда не врут" :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:09

  freeze написав:
  freeze написав:Италия:
21 февраля - 3 заболевших
22 февраля - 62 заболевших
На сегодня самый крутой разгон
на полдень 23 февраля Италия - 113 заболевших
Всё-таки мне кажется, что по степени вирулентности всякие кори и гриппы тут отдыхают.

Похоже, что таки да. Хотя добрый доктор К возражает и ставит корь выше.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:13

  zРадио написав:
  centurionus написав: Людина в здоровому глузді написала б щось більш долуге ("не туди подивився, трапляється тощо")


Не тебе рассуждать о здравом рассудке после серии желтушных апокалиптических пугалок. Да и постеснялся бы учить других врать и петлять :mrgreen:

А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся!

«Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера
https://naked-science.ru/article/medici ... go-lajnera

PS: swan forever, ты тоже почитай - вот тебе и ложка к обеду под названием "как не-краснопузые японцы никогда не врут" :oops:

Вентиляцию еще не учли. В нижних каютах окна не откроешь. Кондиционеры тоже вносят свою лепту.
И есть еще дешевые каюты без окон вообще
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