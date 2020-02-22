Додано: Нед 23 лют, 2020 21:56

zРадио написав:

А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу.

На мой взгляд характеристика предпринятых мер не попадает под термин "избыточные". Приведенный Вами пример скорее свидетельствует о некомпетентных действиях. И реакция властей была как раз, в том числе, и недостаточной.Люди передвигались по всему судну фактически без ограничений. Медработники там ходили без масок сами и давали ходить другим. Более того, местный врач заявила, что она не смогла защититься, что уже заражена и поэтому не считает нужным дальше защищать себя.если бы на судне был не «врач общего назначения», а человек, который знает, что делать с такими болезнями, — то подобного беспорядка и распространения коронавируса не было бы.на судне работал штатный медперсонал, а не специалисты по борьбе с инфекциями, хотя очевидно, что Токио мог выделить несколько человек с таким опытом еще в начале карантина. Это эффективно предотвратило бы многие сотни случаев заболевания.