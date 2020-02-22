centurionus написав: Людина в здоровому глузді написала б щось більш долуге ("не туди подивився, трапляється тощо")
Не тебе рассуждать о здравом рассудке после серии желтушных апокалиптических пугалок. Да и постеснялся бы учить других врать и петлять
А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся! «Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера https://naked-science.ru/article/medici ... go-lajnera
PS: swan forever, ты тоже почитай - вот тебе и ложка к обеду под названием "как не-краснопузые японцы никогда не врут"
centurionus написав: Людина в здоровому глузді написала б щось більш долуге ("не туди подивився, трапляється тощо")
Не тебе рассуждать о здравом рассудке после серии желтушных апокалиптических пугалок. Да и постеснялся бы учить других врать и петлять
А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся! «Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера https://naked-science.ru/article/medici ... go-lajnera
PS: swan forever, ты тоже почитай - вот тебе и ложка к обеду под названием "как не-краснопузые японцы никогда не врут"
Вентиляцию еще не учли. В нижних каютах окна не откроешь. Кондиционеры тоже вносят свою лепту. И есть еще дешевые каюты без окон вообще
zРадио написав: А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу.
На мой взгляд характеристика предпринятых мер не попадает под термин "избыточные". Приведенный Вами пример скорее свидетельствует о некомпетентных действиях. И реакция властей была как раз, в том числе, и недостаточной.
Люди передвигались по всему судну фактически без ограничений. Медработники там ходили без масок сами и давали ходить другим. Более того, местный врач заявила, что она не смогла защититься, что уже заражена и поэтому не считает нужным дальше защищать себя.
если бы на судне был не «врач общего назначения», а человек, который знает, что делать с такими болезнями, — то подобного беспорядка и распространения коронавируса не было бы.
на судне работал штатный медперсонал, а не специалисты по борьбе с инфекциями, хотя очевидно, что Токио мог выделить несколько человек с таким опытом еще в начале карантина. Это эффективно предотвратило бы многие сотни случаев заболевания.
tumos написав:На мой взгляд характеристика предпринятых мер не попадает под термин "избыточные". Приведенный Вами пример скорее свидетельствует о некомпетентных действиях. И реакция властей была как раз, в том числе, и недостаточной.
Я с вами могу согласиться только приняв версию Комаровского, что это был эксперимент... чего мне не хотелось бы делать - разум отказывается в это верить.
Вспоминаем один из ключевых медицинских принципов "не навреди". В непрофессионализм японских докторов мне верится гораздо меньше, чем в непрофессионализм японских чиновников, организовавших ненужную суету в попытках показать свою эффективность и озабоченность перед необразованным (в этой части) обществом и журналистами, нагоняющими жуть со всем утюгов и чайников...
Так и родилась гениальнейшая идея поместить на карантин огромное судно с десятком больных... чтобы через время их стало много сотен...
tumos написав:На мой взгляд характеристика предпринятых мер не попадает под термин "избыточные". Приведенный Вами пример скорее свидетельствует о некомпетентных действиях. И реакция властей была как раз, в том числе, и недостаточной.
Я с вами могу согласиться только приняв версию Комаровского, что это был эксперимент... чего мне не хотелось бы делать - разум отказывается в это верить.
Вспоминаем один из ключевых медицинских принципов "не навреди". В непрофессионализм японских докторов мне верится гораздо меньше, чем в непрофессионализм японских чиновников, огранизовавших ненужную суету в попытках показать свою эффективность и озабоченность перед необразованным в этой части обществом и журналистами, нагоняющими жуть со всем утюгов и чайников...
С версией Комаровского не знаком. Действительно фактом является высокоразвитая медицинская отрасль Японии. Из других источников я слышал, что медперсонал (вероятно шла речь об инфекционистах) прибывал на судно с берега и возвращался обратно. Но описывать происшедшее как эксперимент я не берусь. Возможно есть иное пояснение причин свершившегося на лайнере.
Подозрение на случай #COVID № 19 в # Бузэу # Румыния. Женщина позвонила по номеру экстренной помощи (112) после ее поездки из # Италии, в которой она утверждает, что общалась с кем-то, кто болен». Корейцы будут тестировать всех подряд с малейшими симптомами, а не так как делают во всем остальном мире
Наконец-то увидим реальные цифры (а не как в Китае подтвержденных 10, а "под наблюдением 1000") сегодня в Республике Корея наблюдается резкое увеличение числа случаев заболевания - диагностировано 433 случая, еще тысячи проходят тестирование.
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 23 лют, 2020 22:31, всього редагувалось 2 разів.
tumos написав:Возможно есть иное пояснение причин свершившегося на лайнере.
Куди було дівати 3700 людей, в які лікарні і санаторії їх розміщати? От це була головна причина. Тести на коронавірус не дають однозначної відповіді, їх доводиться робити по кілька разів, та ще й для такої кількості людей - зараження йде швидше, ніж виявляють і видаляють хворих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.