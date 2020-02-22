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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 94959697>
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:00

  centurionus написав: Людина в здоровому глузді написала б щось більш долуге ("не туди подивився, трапляється тощо")


Не тебе рассуждать о здравом рассудке после серии желтушных апокалиптических пугалок. Да и постеснялся бы учить других врать и петлять :mrgreen:

А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся!

«Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера
https://naked-science.ru/article/medici ... go-lajnera

PS: swan forever, ты тоже почитай - вот тебе и ложка к обеду под названием "как не-краснопузые японцы никогда не врут" :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:09

  freeze написав:
  freeze написав:Италия:
21 февраля - 3 заболевших
22 февраля - 62 заболевших
На сегодня самый крутой разгон
на полдень 23 февраля Италия - 113 заболевших
Всё-таки мне кажется, что по степени вирулентности всякие кори и гриппы тут отдыхают.

Похоже, что таки да. Хотя добрый доктор К возражает и ставит корь выше.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:13

  zРадио написав:
  centurionus написав: Людина в здоровому глузді написала б щось більш долуге ("не туди подивився, трапляється тощо")


Не тебе рассуждать о здравом рассудке после серии желтушных апокалиптических пугалок. Да и постеснялся бы учить других врать и петлять :mrgreen:

А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся!

«Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера
https://naked-science.ru/article/medici ... go-lajnera

PS: swan forever, ты тоже почитай - вот тебе и ложка к обеду под названием "как не-краснопузые японцы никогда не врут" :oops:

Вентиляцию еще не учли. В нижних каютах окна не откроешь. Кондиционеры тоже вносят свою лепту.
И есть еще дешевые каюты без окон вообще
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:38

  Мизантрóп написав:
  moldashavanin написав:неужто вирус не добрался до Индии ?
их вирус даже не берет https://telegraf.com.ua/mir/aziya/47874 ... ke.html/5/

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Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:56

  zРадио написав:
А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу.


На мой взгляд характеристика предпринятых мер не попадает под термин "избыточные". Приведенный Вами пример скорее свидетельствует о некомпетентных действиях. И реакция властей была как раз, в том числе, и недостаточной.

Люди передвигались по всему судну фактически без ограничений. Медработники там ходили без масок сами и давали ходить другим. Более того, местный врач заявила, что она не смогла защититься, что уже заражена и поэтому не считает нужным дальше защищать себя.

если бы на судне был не «врач общего назначения», а человек, который знает, что делать с такими болезнями, — то подобного беспорядка и распространения коронавируса не было бы.


на судне работал штатный медперсонал, а не специалисты по борьбе с инфекциями, хотя очевидно, что Токио мог выделить несколько человек с таким опытом еще в начале карантина. Это эффективно предотвратило бы многие сотни случаев заболевания.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:57

  Витаха написав:
  Мизантрóп написав:
  moldashavanin написав:неужто вирус не добрался до Индии ?
их вирус даже не берет https://telegraf.com.ua/mir/aziya/47874 ... ke.html/5/

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вирус расист - ниггеров брать не хочет .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:03

  tumos написав:На мой взгляд характеристика предпринятых мер не попадает под термин "избыточные". Приведенный Вами пример скорее свидетельствует о некомпетентных действиях. И реакция властей была как раз, в том числе, и недостаточной.


Я с вами могу согласиться только приняв версию Комаровского, что это был эксперимент... чего мне не хотелось бы делать - разум отказывается в это верить.

Вспоминаем один из ключевых медицинских принципов "не навреди". В непрофессионализм японских докторов мне верится гораздо меньше, чем в непрофессионализм японских чиновников, организовавших ненужную суету в попытках показать свою эффективность и озабоченность перед необразованным (в этой части) обществом и журналистами, нагоняющими жуть со всем утюгов и чайников...

Так и родилась гениальнейшая идея поместить на карантин огромное судно с десятком больных... чтобы через время их стало много сотен...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:14

  zРадио написав:
  tumos написав:На мой взгляд характеристика предпринятых мер не попадает под термин "избыточные". Приведенный Вами пример скорее свидетельствует о некомпетентных действиях. И реакция властей была как раз, в том числе, и недостаточной.


Я с вами могу согласиться только приняв версию Комаровского, что это был эксперимент... чего мне не хотелось бы делать - разум отказывается в это верить.

Вспоминаем один из ключевых медицинских принципов "не навреди". В непрофессионализм японских докторов мне верится гораздо меньше, чем в непрофессионализм японских чиновников, огранизовавших ненужную суету в попытках показать свою эффективность и озабоченность перед необразованным в этой части обществом и журналистами, нагоняющими жуть со всем утюгов и чайников...


С версией Комаровского не знаком. Действительно фактом является высокоразвитая медицинская отрасль Японии. Из других источников я слышал, что медперсонал (вероятно шла речь об инфекционистах) прибывал на судно с берега и возвращался обратно. Но описывать происшедшее как эксперимент я не берусь. Возможно есть иное пояснение причин свершившегося на лайнере.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Подозрение на случай #COVID № 19 в # Бузэу # Румыния. Женщина позвонила по номеру экстренной помощи (112) после ее поездки из # Италии, в которой она утверждает, что общалась с кем-то, кто болен».
Зображення
Корейцы будут тестировать всех подряд с малейшими симптомами, а не так как делают во всем остальном мире

Наконец-то увидим реальные цифры
(а не как в Китае подтвержденных 10, а "под наблюдением 1000")
сегодня в Республике Корея наблюдается резкое увеличение числа случаев заболевания - диагностировано 433 случая, еще тысячи проходят тестирование.
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 23 лют, 2020 22:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Возможно есть иное пояснение причин свершившегося на лайнере.

Куди було дівати 3700 людей, в які лікарні і санаторії їх розміщати? От це була головна причина. Тести на коронавірус не дають однозначної відповіді, їх доводиться робити по кілька разів, та ще й для такої кількості людей - зараження йде швидше, ніж виявляють і видаляють хворих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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