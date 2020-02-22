tumos написав:На мой взгляд характеристика предпринятых мер не попадает под термин "избыточные". Приведенный Вами пример скорее свидетельствует о некомпетентных действиях. И реакция властей была как раз, в том числе, и недостаточной.
Я с вами могу согласиться только приняв версию Комаровского, что это был эксперимент... чего мне не хотелось бы делать - разум отказывается в это верить.
Вспоминаем один из ключевых медицинских принципов "не навреди". В непрофессионализм японских докторов мне верится гораздо меньше, чем в непрофессионализм японских чиновников, организовавших ненужную суету в попытках показать свою эффективность и озабоченность перед необразованным (в этой части) обществом и журналистами, нагоняющими жуть со всем утюгов и чайников...
Так и родилась гениальнейшая идея поместить на карантин огромное судно с десятком больных... чтобы через время их стало много сотен...
Ксожалению, люди на корабле стали подопытными крысами. Вирусологи на примере корабля построили модель распространения вируса. Китай не особо делится информацией, но тот факт, что в китае построили фабрику по производству масок 250 тыс. день—свидетельствует о том, что эпидемию не остановить. Одной женщине, из карантина под Полтавой, с высокой температурой и гастросимптомами, вызвали скорую. де*** бл@дь (с)
Основатель Microsoft Билл Гейтс в конце 2018 года предупреждал о мощном пандемическом вирусе в Китае. В течение 6 месяцев он может забрать жизни 33 миллионов человек.
Предсказание Гейтса напомнило издание The Sun со ссылкой на выступление Гейтса на конференции, организованной Медицинским обществом штата Массачусетс в декабре 2018 года.
Напомню от себя: Бил Гейтс может и меценат но помимо всего очень известен теорией о перенаселенности земли..
33 млн от 7 млрд пол процента.. все наслышаны о том, что такое The Economist и потому относятся к его прогнозам внимательно и заинтересованно, даже если не верят в конспирологические версии помните 4 всадника апокалипсиса на 2019 год..
на все это можно было бы забить если бы не я видел как долго раскачивался ВОЗ сборы 22,01,2020 и 23,01,2020 с решением ничего страшного локальная проблема и решиться в ближайшее время...
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 23 лют, 2020 22:52, всього редагувалось 2 разів.
Це як? США взагалі, спочатку, не хотіли приймати своїх громадян, поки не пройде два тижні. Так само могли зробити і інші країни, навіть сама Японія не захотіла прийняти цей лайнер, чи своїх громадян, з нього. Добре, хоч камінням не кидали, як наші. Не все так просто, як хочеться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.