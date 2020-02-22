vladislavlvov написав:В Гонконге был случай, когда один больной через стояк канализации заразил женщину, живущую в несколько этажах от него. По сути, это тот же воздушно-капельный путь: при смыве в воздухе образуется взвесь капель, в которых могут содержаться молекулы от фекалий и мочи. Среди них способны «затесаться» и капсиды вирусов, и споры бактерий. Конечно, можно закрывать перед спуском воды крышку, но делают так, мягко говоря, далеко не все. Такое простое решение..
Пруфы, пож-ста, что та женщина заразилась описанным путем
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 «кризисом и большим испытанием» для своей страны. Как передает Deutsche Welle, на посвященном борьбе с вирусом заседании, проходящем в Пекине в воскресенье, Си Цзинпинь заявил, что с тех пор, как Коммунистическая партия Китая пришла к власти в 1949 году, страна впервые столкнулась с «угрозой здоровью такого большого масштаба», которая «распространяется с самой невероятной скоростью». «Проблема распространения коронавируса - крайне серьезная и сложная, а решение вопроса с профилактикой и контролем над заболеванием находится на критической стадии», - отметил китайский лидер. Он также признал «упущения» в реакции китайских властей на эпидемию и заявил о необходимости обобщить сделанный опыт и учиться на своих ошибках. Что то Си не так оптимистичен как для официальной статы..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 23 лют, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Как отправить по домам - очень просто ))) Отправил и предписал сидеть дома 2 недели. В случае симптомов - звонить в скорую с пометкой, а все службы первой помощи проинструктировать, как работать с такими обращениями.
Правильно. Нехай заражають готелі, таксистів, людей в аеропортах і літаках. Який-такий карантин? Якщо серьйозно, то, підозрюю, що є конкретні вимоги чи рекомендації ВООЗ, на такі випадки.
Востаннє редагувалось lapay в Нед 23 лют, 2020 23:17, всього редагувалось 2 разів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vladislavlvov написав:В Гонконге был случай, когда один больной через стояк канализации заразил женщину, живущую в несколько этажах от него. По сути, это тот же воздушно-капельный путь: при смыве в воздухе образуется взвесь капель, в которых могут содержаться молекулы от фекалий и мочи. Среди них способны «затесаться» и капсиды вирусов, и споры бактерий. Конечно, можно закрывать перед спуском воды крышку, но делают так, мягко говоря, далеко не все. Такое простое решение..
Пруфы, пож-ста, что та женщина заразилась описанным путем
Наконец, для коронавируса зафиксирован довольно специфический путь распространения — с отходами жизнедеятельности. В Гонконге был случай, когда один больной через стояк канализации заразил женщину, живущую в несколько этажах от него. По сути, это тот же воздушно-капельный путь: при смыве в воздухе образуется взвесь капель, в которых могут содержаться молекулы от фекалий и мочи. Среди них способны «затесаться» и капсиды вирусов, и споры бактерий. Конечно, можно закрывать перед спуском воды крышку, но делают так, мягко говоря, далеко не все.
vladislavlvov написав:Основатель Microsoft Билл Гейтс в конце 2018 года предупреждал о мощном пандемическом вирусе в Китае. В течение 6 месяцев он может забрать жизни 33 миллионов человек.
Предсказание Гейтса напомнило издание The Sun со ссылкой на выступление Гейтса на конференции, организованной Медицинским обществом штата Массачусетс в декабре 2018 года.
Напомню от себя: Бил Гейтс может и меценат но помимо всего очень известен теорией о перенаселенности земли..
33 млн от 7 млрд пол процента.. все наслышаны о том, что такое The Economist и потому относятся к его прогнозам внимательно и заинтересованно, даже если не верят в конспирологические версии помните 4 всадника апокалипсиса на 2019 год..
на все это можно было бы забить если бы не я видел как долго раскачивался ВОЗ сборы 22,01,2020 и 23,01,2020 с решением ничего страшного локальная проблема и решиться в ближайшее время...
OMFG (рука лицо).
Да на этой же обложке The Economist изображен уход Меркель и запуск путиным СП2 в 2019-м - это все случилось, или мне изменяет память?..
А четыре всадника апокалипсиса что символизируют - коронавирус на 4-х лапках?
Что касается Гейтса - а еще он предупреждал о 10 млн жертв от коронавируса в Африке.
Задача у него такая, как у человека, неформально курирующего многие стратегические исследования в области поиска противовирусных лекарств - предостерегать, заставлять правительства инвестировать, а доноров - жертвовать деньги на исследования.
Вы всерьез обвиняете Гейтса в причастности к рукотворному запуску пандемии для сокращения населения? Уж простите, это киселевщина какая-то!
Из подобных несбывшихся предостережений я могу вам привести т.н. ошибку 2000, исчезновение озонового слоя Земли, затопление большой части суши и исчезновение Гольфстрима по причине таяния ледников...
Интересная статья которая описывает вспышку в городе Тега в Южной Корее. из 9000+ участников этой секты 1200+ сообщили что имеют симптомы похожие на симптомы nCoV также от 1 инфицированной в Корее под номером 31 и заразившей максимально так много людей с начала января... И специалистов тогда возник странный вопрос - а какой тогда R0 в этом случае? https://tjournal.ru/amp/145512?__twitte ... ssion=true
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 23 лют, 2020 23:26, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:Как отправить по домам - очень просто ))) Отправил и предписал сидеть дома 2 недели. В случае симптомов - звонить в скорую с пометкой, а все службы первой помощи проинструктировать, как работать с такими обращениями.
Правильно. Нехай заражають готелі, таксистів, людей в аеропортах і літаках. Який-такий карантин? Якщо серьйозно, то, підозрюю, що є конкретні вимоги чи рекомендації ВООЗ, на такі випадки.
Давай ты не будешь манипулировать - обсуждался не эталонный вариант, который, вероятно, не был реализован, поскольку нигде конкретно не описан, а какое из зол меньшее. Если ты считаешь, что все было сделано оптимально, то ок - я с тобой не согласен, но доказать, что оптимальным было бы мое предложение, не могу. А ты не можешь доказать обратное. На том и разошлись )))
zРадио написав:А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся!
Який "вброс", недолугий? Гриби дивовижні в меню? Треба було б перед реєстрацією на форумі модераторам вимагати сертифікати від психіатра та нарколога. І тест на інтелект бажано проводити. Форум перетворюється на помийну яму для фріків.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell