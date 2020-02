Додано: Пон 24 лют, 2020 00:14

zРадио написав: А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся! А тем временем, грамотная научно-популярная статья нашлась и на сегодняшний твой вброс о круизном лайнере - причина вспышки эпидемии там как раз в избыточности предпринятых мер (в первую очередь - объявлении карантина в условиях закрытого пространства), а не недостаточной реакции властей на угрозу. Просвещайся!

Який "вброс", недолугий? Гриби дивовижні в меню?

Треба було б перед реєстрацією на форумі модераторам вимагати сертифікати від психіатра та нарколога. І тест на інтелект бажано проводити. Форум перетворюється на помийну яму для фріків.

Який "вброс", недолугий? Гриби дивовижні в меню?Треба було б перед реєстрацією на форумі модераторам вимагати сертифікати від психіатра та нарколога. І тест на інтелект бажано проводити. Форум перетворюється на помийну яму для фріків.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell