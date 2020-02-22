vladislavlvov написав:

Основатель Microsoft Билл Гейтс в конце 2018 года предупреждал о мощном пандемическом вирусе в Китае. В течение 6 месяцев он может забрать жизни 33 миллионов человек.Предсказание Гейтса напомнило издание The Sun со ссылкой на выступление Гейтса на конференции, организованной Медицинским обществом штата Массачусетс в декабре 2018 года.Напомню от себя: Бил Гейтс может и меценат но помимо всего очень известен теорией о перенаселенности земли..33 млн от 7 млрд пол процента..все наслышаны о том, что такое The Economist и потому относятся к его прогнозам внимательно и заинтересованно, даже если не верят в конспирологические версиипомните 4 всадника апокалипсиса на 2019 год..на все это можно было бы забить если бы не я видел как долго раскачивался ВОЗ сборы 22,01,2020 и 23,01,2020 с решением ничего страшного локальная проблема и решиться в ближайшее время...