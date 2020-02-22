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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 00:22
Есть сообщения о блокировке ж.д. сообщения между Италией и Австрией ввиду распространения короновируса в Италии..
Накрылся Евросоюз..
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vladislavlvov
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Суб 22 лют, 2020 22:22
ЛОБ