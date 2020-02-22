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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Есть сообщения о блокировке ж.д. сообщения между Италией и Австрией ввиду распространения короновируса в Италии..
Накрылся Евросоюз..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:35

  centurionus написав:Форум перетворюється на помийну яму для фріків.


Вот-вот. Так что дозируй свою фрик-аналитику - чтобы хотя бы не все сразу, а по частям. Чтобы переваривать и отходить от этого можно было :mrgreen:

Тем временем, продолжаем следить за активностью болезни - 5-й день подряд имеем снижение числа больных. Очевидно, что Китай научился бороться с заразой. При этом динамика снижения замедлилась за счет вспышек в других странах. Теперь Китаю необходимо максимально качественно передать свой опыт ВОЗ и медицинским/экстренным службам по всему миру.

Зображення
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 24 лют, 2020 00:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Есть также куча стримов обсервируемых людей на ютубе и инстаграме - их не выпускают из здания. От слова совсем! Ни по воздуху, ни с фекалиями ты не заразишься!

Ти, мабуть, переконав себе, що COVID-19 передається лише статевим шляхом і тобі абсолютно нічогісінько не загрожує. Втім, обережніше з фекаліями. Руки варто мити таки. Не все так однозначно...
Як же воно передається? :?: :?: "Променями смерті" :idea: :!:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:39

  centurionus написав:
  zРадио написав:Есть также куча стримов обсервируемых людей на ютубе и инстаграме - их не выпускают из здания. От слова совсем! Ни по воздуху, ни с фекалиями ты не заразишься!

Ти, мабуть, переконав себе, що COVID-19 передається лише статевим шляхом і тобі абсолютно нічогісінько не загрожує. Втім, обережніше з фекаліями. Руки варто мити таки. Не все так однозначно...
Як же воно передається? :?: :?: "Променями смерті" :idea: :!:


Не умничай - все равно репутация подмочена. Да, и не позорь Оруэлла - убери цитату из подписи. Он таких как раз высмеивал...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Если человек 3 раза и больше пишет "где пруф, иначе не поверю" одному и тому же человеку, который уже десятки раз доказывал свою достоверность - это уже причина игнорить Фому-Неверующего, который не может у себя в голове держать свои сомнения и ему нужно требовать что-то от тех, кто ничего ему не должен.

Но тут есть особь, которая и так уже зашкварилась по полной, так что я, сделав скрины, добавил еще раньше ведь пока что больше в его глупостях не нуждаюсь.
Советую то же сделать и другим с неполноценными.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:45

zРадио
Балабол, який "вброс"? Розпиши, давай.
Допоможу. Ось тобі матеріальчик від самих японців. Можеш їм написати, що не віриш їм.
Japan's COVID-19 response in focus as woman let off cruise ship tests positive

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/23/national/covid-19-confirmed-japanese-woman-left-diamond-princess-testing-negative/#.XlMC5jIzbIU
Востаннє редагувалось centurionus в Пон 24 лют, 2020 01:01, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 01:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Турция закрывает границу с Ираном на неопределенный срок.
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