Есть сообщения о блокировке ж.д. сообщения между Италией и Австрией ввиду распространения короновируса в Италии..
Накрылся Евросоюз..
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Додано: Пон 24 лют, 2020 00:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Есть сообщения о блокировке ж.д. сообщения между Италией и Австрией ввиду распространения короновируса в Италии..
Накрылся Евросоюз..
Додано: Пон 24 лют, 2020 00:35
Вот-вот. Так что дозируй свою фрик-аналитику - чтобы хотя бы не все сразу, а по частям. Чтобы переваривать и отходить от этого можно было
Тем временем, продолжаем следить за активностью болезни - 5-й день подряд имеем снижение числа больных. Очевидно, что Китай научился бороться с заразой. При этом динамика снижения замедлилась за счет вспышек в других странах. Теперь Китаю необходимо максимально качественно передать свой опыт ВОЗ и медицинским/экстренным службам по всему миру.
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 24 лют, 2020 00:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 лют, 2020 00:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ти, мабуть, переконав себе, що COVID-19 передається лише статевим шляхом і тобі абсолютно нічогісінько не загрожує. Втім, обережніше з фекаліями. Руки варто мити таки. Не все так однозначно...
Як же воно передається? "Променями смерті"
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 24 лют, 2020 00:39
Не умничай - все равно репутация подмочена. Да, и не позорь Оруэлла - убери цитату из подписи. Он таких как раз высмеивал...
Додано: Пон 24 лют, 2020 00:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Если человек 3 раза и больше пишет "где пруф, иначе не поверю" одному и тому же человеку, который уже десятки раз доказывал свою достоверность - это уже причина игнорить Фому-Неверующего, который не может у себя в голове держать свои сомнения и ему нужно требовать что-то от тех, кто ничего ему не должен.
Но тут есть особь, которая и так уже зашкварилась по полной, так что я, сделав скрины, добавил еще раньше ведь пока что больше в его глупостях не нуждаюсь.
Советую то же сделать и другим с неполноценными.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 00:45
zРадио
Балабол, який "вброс"? Розпиши, давай.
Допоможу. Ось тобі матеріальчик від самих японців. Можеш їм написати, що не віриш їм.
Востаннє редагувалось centurionus в Пон 24 лют, 2020 01:01, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 24 лют, 2020 01:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Турция закрывает границу с Ираном на неопределенный срок.
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