Додано: Пон 24 лют, 2020 00:43

Если человек 3 раза и больше пишет "где пруф, иначе не поверю" одному и тому же человеку, который уже десятки раз доказывал свою достоверность - это уже причина игнорить Фому-Неверующего, который не может у себя в голове держать свои сомнения и ему нужно требовать что-то от тех, кто ничего ему не должен.



Но тут есть особь, которая и так уже зашкварилась по полной, так что я, сделав скрины, добавил еще раньше ведь пока что больше в его глупостях не нуждаюсь.

Советую то же сделать и другим с неполноценными.

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