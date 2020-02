Додано: Пон 24 лют, 2020 00:45

zРадио

Балабол, який "вброс"? Розпиши, давай.

Допоможу. Ось тобі матеріальчик від самих японців. Можеш їм написати, що не віриш їм.

Japan's COVID-19 response in focus as woman let off cruise ship tests positive

