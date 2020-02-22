Балабол, який "вброс"? Розпиши, давай.
Допоможу. Ось тобі матеріальчик від самих японців. Можеш їм написати, що не віриш їм.
Japan's COVID-19 response in focus as woman let off cruise ship tests positive
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 00:45
zРадио
Балабол, який "вброс"? Розпиши, давай.
Допоможу. Ось тобі матеріальчик від самих японців. Можеш їм написати, що не віриш їм.
Востаннє редагувалось centurionus в Пон 24 лют, 2020 01:01, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 24 лют, 2020 01:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Турция закрывает границу с Ираном на неопределенный срок.
Додано: Пон 24 лют, 2020 06:33
Slx
После краткого диалога из нескольких комментов добавил это существо в игнор.
Причина этому не только экономия времени, но и просто брезгливость.
РОШЕН
ФУФЛО
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