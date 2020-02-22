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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:45

zРадио
Балабол, який "вброс"? Розпиши, давай.
Допоможу. Ось тобі матеріальчик від самих японців. Можеш їм написати, що не віриш їм.
Japan's COVID-19 response in focus as woman let off cruise ship tests positive

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/23/national/covid-19-confirmed-japanese-woman-left-diamond-princess-testing-negative/#.XlMC5jIzbIU
Востаннє редагувалось centurionus в Пон 24 лют, 2020 01:01, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 01:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Турция закрывает границу с Ираном на неопределенный срок.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 06:33

Slx
После краткого диалога из нескольких комментов добавил это существо в игнор.
Причина этому не только экономия времени, но и просто брезгливость.
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