Додано: Пон 24 лют, 2020 00:37

Есть также куча стримов обсервируемых людей на ютубе и инстаграме - их не выпускают из здания. От слова совсем! Ни по воздуху, ни с фекалиями ты не заразишься!

Ти, мабуть, переконав себе, що COVID-19 передається лише статевим шляхом і тобі абсолютно нічогісінько не загрожує. Втім, обережніше з фекаліями. Руки варто мити таки. Не все так однозначно...

Ти, мабуть, переконав себе, що COVID-19 передається лише статевим шляхом і тобі абсолютно нічогісінько не загрожує. Втім, обережніше з фекаліями. Руки варто мити таки. Не все так однозначно...

Як же воно передається? "Променями смерті"

