Интересная статья которая описывает вспышку в городе Тега в Южной Корее. из 9000+ участников этой секты 1200+ сообщили что имеют симптомы похожие на симптомы nCoV также от 1 инфицированной в Корее под номером 31 и заразившей максимально так много людей с начала января... И специалистов тогда возник странный вопрос - а какой тогда R0 в этом случае? https://tjournal.ru/amp/145512?__twitte ... ssion=true
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 23 лют, 2020 23:26, всього редагувалось 2 разів.
centurionus написав:Форум перетворюється на помийну яму для фріків.
Вот-вот. Так что дозируй свою фрик-аналитику - чтобы хотя бы не все сразу, а по частям. Чтобы переваривать и отходить от этого можно было
Тем временем, продолжаем следить за активностью болезни - 5-й день подряд имеем снижение числа больных. Очевидно, что Китай научился бороться с заразой. При этом динамика снижения замедлилась за счет вспышек в других странах. Теперь Китаю необходимо максимально качественно передать свой опыт ВОЗ и медицинским/экстренным службам по всему миру.
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 24 лют, 2020 00:38, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Есть также куча стримов обсервируемых людей на ютубе и инстаграме - их не выпускают из здания. От слова совсем! Ни по воздуху, ни с фекалиями ты не заразишься!
Ти, мабуть, переконав себе, що COVID-19 передається лише статевим шляхом і тобі абсолютно нічогісінько не загрожує. Втім, обережніше з фекаліями. Руки варто мити таки. Не все так однозначно... Як же воно передається? "Променями смерті"
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell