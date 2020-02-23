Додано: Пон 24 лют, 2020 14:50

Случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в китайском Ухане. Жертвами опасной болезни стали люди, которые только излечились. Число подобных случаев уже приближается к двум сотням. Об этом сообщается на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.



В отчете ведомства говорится, что, по данным на понедельник, 24 февраля, 195 выписанным пациентам был во второй раз поставлен диагноз. В документе не уточняется, почему так произошло.

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