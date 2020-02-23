vladislavlvov написав:freeze а ничего что она в отдельном домике с осужденными, тьфу изолированными живет.. наверное как по мне не это сейчас нужно, а такое: 1. тихая без шума организация карантинных и лечебных учереждений в каждой области (это не пару существующих боксов). 2. срочные госзаказы на изготовление отечественных средств защиты, обработки, дезинфекции, то чего нет срочно в 5 дневный срок закупить в мире.. врачи без повязок преступление.. 3. срочные госзаказы на средства реанимации, препараты, приборы 4. создание специального штаба без шумихи вообще с адекватными руководителями.. желательно военными жесткими вирусологами (а не сопливые леди) с широкими полномочиями. это почти второе ато надо проводить и методы не легче будут..
Зима теплая - экономия на газе значительная, почему эти деньги нельзя в срочном порядке кинуть на решение данных вопросов. Или будем неделю собираться и думать принимать ли такие решения или нет, или жить в домике вместо решения проблем..
Против эпидемии кори в количестве 70 тыс больных (которая, к слову, добралась из Украины аж до США) ничего не делали, а вы хотите, чтобы сейчас подсуетились в связи с появлением в стране вероятно здоровых 90 человек из Уханя?
Военные вирусологи - откуда они у нас? Ну есть, наверняка, в каком-то из военных госпиталей врач-вирусолог со званием подполковник. И что с того? Он сможет организовать грамотный штаб?
О госзаказах я лучше вообще промолчу - вспомните, как индусы в прошлом году присылали нам противодифтерийные сыворотки в качестве гуманитарки. Маски произвести, наверняка, сумеем, но будет ли тратиться на это государство, которое открытых туберкулезников с апреля выгоняет на улицы?..
Мне последнее время кажется, что истинная цель их (попередников и нынешних товарищей) медицинской реформы (да и других реформ тоже) - это "оптимизация" населения. Так что короновирус им только на руку.
Как сообщило агентство Рейтер, местное правительство заявило, что объявление о том, что китайский город Ухань ослабит некоторые ограничения на поездки и позволит некоторым людям уехать, было сделано без разрешения и было отменено.
Город в эпицентре вспышки коронавируса, который уже убил более 2500 человек, заявил, что продолжит налагать строгий контроль над своими границами, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.
Люди, ответственные за более раннее объявление, в котором говорилось, что здоровым людям будет разрешено уйти, если у них будет жизненно важный бизнес, получили выговор.
Люди, ответственные за более раннее объявление, в котором говорилось, что здоровым людям будет разрешено уйти, если у них будет жизненно важный бизнес, получили выговор. Лица, ответственные за ранее объявления, в котором говорится, здоровые люди, будет позволено уйти, если они имели жизненно бизнес, получили выговор. Улучшить перевод
2/3 критических больных зависят от аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и ЭКМО(экстракорпоральная оксигенизация) Сренднее время необходимое для выздоровления с использованием аппаратов - 3-4 недели.
Случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в китайском Ухане. Жертвами опасной болезни стали люди, которые только излечились. Число подобных случаев уже приближается к двум сотням. Об этом сообщается на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
В отчете ведомства говорится, что, по данным на понедельник, 24 февраля, 195 выписанным пациентам был во второй раз поставлен диагноз. В документе не уточняется, почему так произошло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ну якби про можливість повторного зараження=тобто нестворення в організмі імунітету говорили зразу ... Мене більше хвилює питання якраз карантину в Китаї - або це реально повний капут ( для всіх і всюди ) , або китайці щось дуже сильно приховують - що аналогічно . Бо якщо так піде далі - то промисловість почне зупинятися у них , а потім і скрізь почнуться перебої - без підвозу китайського ... Нова світова криза ?