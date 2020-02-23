vladislavlvov написав:freeze а ничего что она в отдельном домике с осужденными, тьфу изолированными живет.. наверное как по мне не это сейчас нужно, а такое: 1. тихая без шума организация карантинных и лечебных учереждений в каждой области (это не пару существующих боксов). 2. срочные госзаказы на изготовление отечественных средств защиты, обработки, дезинфекции, то чего нет срочно в 5 дневный срок закупить в мире.. врачи без повязок преступление.. 3. срочные госзаказы на средства реанимации, препараты, приборы 4. создание специального штаба без шумихи вообще с адекватными руководителями.. желательно военными жесткими вирусологами (а не сопливые леди) с широкими полномочиями. это почти второе ато надо проводить и методы не легче будут..
Зима теплая - экономия на газе значительная, почему эти деньги нельзя в срочном порядке кинуть на решение данных вопросов. Или будем неделю собираться и думать принимать ли такие решения или нет, или жить в домике вместо решения проблем..
Против эпидемии кори в количестве 70 тыс больных (которая, к слову, добралась из Украины аж до США) ничего не делали, а вы хотите, чтобы сейчас подсуетились в связи с появлением в стране вероятно здоровых 90 человек из Уханя?
Военные вирусологи - откуда они у нас? Ну есть, наверняка, в каком-то из военных госпиталей врач-вирусолог со званием подполковник. И что с того? Он сможет организовать грамотный штаб?
О госзаказах я лучше вообще промолчу - вспомните, как индусы в прошлом году присылали нам противодифтерийные сыворотки в качестве гуманитарки. Маски произвести, наверняка, сумеем, но будет ли тратиться на это государство, которое открытых туберкулезников с апреля выгоняет на улицы?..
Мне последнее время кажется, что истинная цель их (попередников и нынешних товарищей) медицинской реформы (да и других реформ тоже) - это "оптимизация" населения. Так что короновирус им только на руку.
Как сообщило агентство Рейтер, местное правительство заявило, что объявление о том, что китайский город Ухань ослабит некоторые ограничения на поездки и позволит некоторым людям уехать, было сделано без разрешения и было отменено.
Город в эпицентре вспышки коронавируса, который уже убил более 2500 человек, заявил, что продолжит налагать строгий контроль над своими границами, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.
Люди, ответственные за более раннее объявление, в котором говорилось, что здоровым людям будет разрешено уйти, если у них будет жизненно важный бизнес, получили выговор.
Люди, ответственные за более раннее объявление, в котором говорилось, что здоровым людям будет разрешено уйти, если у них будет жизненно важный бизнес, получили выговор. Лица, ответственные за ранее объявления, в котором говорится, здоровые люди, будет позволено уйти, если они имели жизненно бизнес, получили выговор. Улучшить перевод
2/3 критических больных зависят от аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и ЭКМО(экстракорпоральная оксигенизация) Сренднее время необходимое для выздоровления с использованием аппаратов - 3-4 недели.
Случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в китайском Ухане. Жертвами опасной болезни стали люди, которые только излечились. Число подобных случаев уже приближается к двум сотням. Об этом сообщается на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
В отчете ведомства говорится, что, по данным на понедельник, 24 февраля, 195 выписанным пациентам был во второй раз поставлен диагноз. В документе не уточняется, почему так произошло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ну якби про можливість повторного зараження=тобто нестворення в організмі імунітету говорили зразу ... Мене більше хвилює питання якраз карантину в Китаї - або це реально повний капут ( для всіх і всюди ) , або китайці щось дуже сильно приховують - що аналогічно . Бо якщо так піде далі - то промисловість почне зупинятися у них , а потім і скрізь почнуться перебої - без підвозу китайського ... Нова світова криза ?
Тот случай, когда без разъяснений zRadio не разобраться.
Так когда теперь можно будет происходящее называть эпидемией или пандемией?
The World Health Organization no longer uses the classification pandemic
.... “There is no official category (for a pandemic),” WHO spokesman Tarik Jasarevic said.
“For the sake of clarification, WHO does not use the old system of 6 phases — that ranged from phase 1 (no reports of animal influenza causing human infections) to phase 6 (a pandemic) — that some people may be familiar with from H1N1 in 2009,” he said. ...