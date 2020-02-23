RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 979899100>
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:05

  zРадио написав:
  vladislavlvov написав:freeze
а ничего что она в отдельном домике с осужденными, тьфу изолированными живет..
наверное как по мне не это сейчас нужно, а такое:
1. тихая без шума организация карантинных и лечебных учереждений в каждой области (это не пару существующих боксов).
2. срочные госзаказы на изготовление отечественных средств защиты, обработки, дезинфекции, то чего нет срочно в 5 дневный срок закупить в мире.. врачи без повязок преступление..
3. срочные госзаказы на средства реанимации, препараты, приборы
4. создание специального штаба без шумихи вообще с адекватными руководителями.. желательно военными жесткими вирусологами (а не сопливые леди) с широкими полномочиями. это почти второе ато надо проводить и методы не легче будут..

Зима теплая - экономия на газе значительная, почему эти деньги нельзя в срочном порядке кинуть на решение данных вопросов. Или будем неделю собираться и думать принимать ли такие решения или нет, или жить в домике вместо решения проблем..


Против эпидемии кори в количестве 70 тыс больных (которая, к слову, добралась из Украины аж до США) ничего не делали, а вы хотите, чтобы сейчас подсуетились в связи с появлением в стране вероятно здоровых 90 человек из Уханя?

Военные вирусологи - откуда они у нас? Ну есть, наверняка, в каком-то из военных госпиталей врач-вирусолог со званием подполковник. И что с того? Он сможет организовать грамотный штаб?

О госзаказах я лучше вообще промолчу - вспомните, как индусы в прошлом году присылали нам противодифтерийные сыворотки в качестве гуманитарки. Маски произвести, наверняка, сумеем, но будет ли тратиться на это государство, которое открытых туберкулезников с апреля выгоняет на улицы?..


Мне последнее время кажется, что истинная цель их (попередников и нынешних товарищей) медицинской реформы (да и других реформ тоже) - это "оптимизация" населения. :shock: Так что короновирус им только на руку. :shock:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2007
З нами з: 11.10.16
Подякував: 913 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:21

  centurionus написав:Китай дозволив здоровим людям виїжджати з ізольованого Уханя
https://hromadske.ua/posts/kitaj-dozvoliv-zdorovim-lyudyam-yaksho-voni-mayut-na-ce-vagomi-prichini-viyizhdzhati-z-izolovanogo-uhanya


Но нет

https://www.theguardian.com/world/live/ ... 3324748f5e
(перевод гугл-транслейтом)
Ухань аннулирует объявление о снятии блокировки

Как сообщило агентство Рейтер, местное правительство заявило, что объявление о том, что китайский город Ухань ослабит некоторые ограничения на поездки и позволит некоторым людям уехать, было сделано без разрешения и было отменено.

Город в эпицентре вспышки коронавируса, который уже убил более 2500 человек, заявил, что продолжит налагать строгий контроль над своими границами, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Люди, ответственные за более раннее объявление, в котором говорилось, что здоровым людям будет разрешено уйти, если у них будет жизненно важный бизнес, получили выговор.

Люди, ответственные за более раннее объявление, в котором говорилось, что здоровым людям будет разрешено уйти, если у них будет жизненно важный бизнес, получили выговор.
Лица, ответственные за ранее объявления, в котором говорится, здоровые люди, будет позволено уйти, если они имели жизненно бизнес, получили выговор.
Улучшить перевод






Власти Уханя ввели дополнительный 14 дневный карантин для выздоровевших, после того как некоторые пациенты имели положительные результаты тестирования уже после выписки
https://www.scmp.com/news/china/society ... days-after


2/3 критических больных зависят от аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и ЭКМО(экстракорпоральная оксигенизация)
Сренднее время необходимое для выздоровления с использованием аппаратов - 3-4 недели.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -hospitals

Сколько таких аппаратов в Украине?


Рынки всё...
Был месяц, чтоб подготовиться, с первых предупреждений:
viewtopic.php?p=4852318#p4852318

Зображення
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 06.01.15
Подякував: 175 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:08

Corpocrator
Так. Ситуація змінилася. :)
Хтось сильно хотів вирватися з Уханю (в бік Пекіну, схоже). Але рішення скасовано, винних покарано.
Даму з песиком доведеться рятувати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 988
З нами з: 07.10.09
Подякував: 262 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:50

Случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в китайском Ухане. Жертвами опасной болезни стали люди, которые только излечились. Число подобных случаев уже приближается к двум сотням. Об этом сообщается на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В отчете ведомства говорится, что, по данным на понедельник, 24 февраля, 195 выписанным пациентам был во второй раз поставлен диагноз. В документе не уточняется, почему так произошло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15349
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3962 раз.
Подякували: 6097 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:58

https://zhurnalkim.com/?p=2070

Правдоподобно
Den
 
Повідомлень: 421
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну якби про можливість повторного зараження=тобто нестворення в організмі імунітету говорили зразу ... Мене більше хвилює питання якраз карантину в Китаї - або це реально повний капут ( для всіх і всюди ) , або китайці щось дуже сильно приховують - що аналогічно . Бо якщо так піде далі - то промисловість почне зупинятися у них , а потім і скрізь почнуться перебої - без підвозу китайського ... Нова світова криза ?
Puente
 
Повідомлень: 2555
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:30

  Puente написав:без підвозу китайського ... Нова світова криза ?

инфляция
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7596
З нами з: 21.09.12
Подякував: 681 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Corpocrator написав:(перевод гугл-транслейтом)

Советую попробовать Bing Microsoft Translator (https://www.bing.com/translator) - он часто переводит более литературно, чем Гугл и позволяет переводить полностью сайты.
yanyura
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Смешно (не, очень)

No tests - no virus
No process - no pandemic

Тот случай, когда без разъяснений zRadio не разобраться.

Так когда теперь можно будет происходящее называть эпидемией или пандемией?

The World Health Organization no longer uses the classification pandemic

....
“There is no official category (for a pandemic),” WHO spokesman Tarik Jasarevic said.

“For the sake of clarification, WHO does not use the old system of 6 phases — that ranged from phase 1 (no reports of animal influenza causing human infections) to phase 6 (a pandemic) — that some people may be familiar with from H1N1 in 2009,” he said.
...


https://www.reuters.com/article/us-chin ... SKCN20I0N8


А еще вот глава миссии ВОЗ в Китае дал сегодня сегодня пресс-конференцию в Пекине, и там есть некоторые такие заявления....странные и тревожные заявления

https://twitter.com/HelenBranswell/stat ... 7768590336

пс. помимо девочки с собачкой в Китае осталось более 10.000 граждан Украины, кого кроме нее самолет Ахметова заберет?

Зображення
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 06.01.15
Подякував: 175 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:46

Corpocrator
Ай какая защитная одежда у врачей... особенно очки
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
_Mykola_
 
Повідомлень: 3617
З нами з: 09.02.09
Подякував: 519 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 979899100>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6799 1514554
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 10:40
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.