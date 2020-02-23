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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Неожиданное обострение в ранее относительно спокойной Великобритании.
За день плюс 40 больных.
Вчера 13, сейчас 53.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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ЛОБ

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