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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:11
Неожиданное обострение в ранее относительно спокойной Великобритании.
За день плюс 40 больных.
Вчера 13, сейчас 53.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Пон 24 лют, 2020 10:40
ЛОБ