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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:11

США увеличение с 35 до 53 больных.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 24 лют, 2020 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_Mykola_ написав:Corpocrator
Ай какая защитная одежда у врачей... особенно очки
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Пишут про ахкакого министра и, судя по всему, очередной зашквар...
http://twitter.com/shcherbininainn/stat ... 6914217985
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:09

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что и требовалось доказать..
время бездумно промахано..
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:22

Самые последние новости по коронавирусу от доктора Комаровского.

https://www.youtube.com/watch?v=MWOjCPl-QwU
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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