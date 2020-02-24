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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:11
США увеличение с 35 до 53 больных.
Востаннє редагувалось freeze
в Пон 24 лют, 2020 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 20:37
Пишут про ахкакого министра и, судя по всему, очередной зашквар...http://twitter.com/shcherbininainn/stat ... 6914217985
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:09
что и требовалось доказать..
время бездумно промахано..
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:22
Самые последние новости по коронавирусу от доктора Комаровского.https://www.youtube.com/watch?v=MWOjCPl-QwU
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 22:16
где нету систем обнаружения вируса - там его нету .
нету вируса в Индии и ниггеры не болеют ))
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Пон 24 лют, 2020 10:40
ЛОБ
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