Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 9899100101 Додано: Пон 24 лют, 2020 22:16 freeze написав: Самые последние новости по коронавирусу от доктора Комаровского.



https://www.youtube.com/watch?v=MWOjCPl-QwU Самые последние новости по коронавирусу от доктора Комаровского.



где нету систем обнаружения вируса - там его нету . где нету систем обнаружения вируса - там его нету . moldashavanin

Повідомлень: 453 З нами з: 22.07.11 Подякував: 173 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 00:31 Спираль коронавируса сделала новый виток. Проблема в панике: ничтожное число умерших и совсем незначительное заболевших относительно всего населения способно парализовать целые области или даже государства, как это случилось в Италии. Ну что такое 60 или 100 заразившихся для 60-ти миллионной страны, что такое 6 умерших, да ничего! И тем не менее половина страны парализована: дороги пусты, границы перекрыты, школы, магазины, церкви закрыты...

И это вирус ещё до Америки не добрался! Про Украину я вообще молчу: даже один случай заражения в каком-нибудь Кропивницком приведет к моментальной блокаде города а то и области! Далі буде... Пірнач у гривню з валютного трампліну! asti Повідомлень: 1870 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 259 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 01:28 asti написав: Спираль коронавируса сделала новый виток. Проблема в панике: ничтожное число умерших и совсем незначительное заболевших относительно всего населения способно парализовать целые области или даже государства, как это случилось в Италии. Ну что такое 60 или 100 заразившихся для 60-ти миллионной страны, что такое 6 умерших, да ничего! И тем не менее половина страны парализована: дороги пусты, границы перекрыты, школы, магазины, церкви закрыты...

И это вирус ещё до Америки не добрался! Про Украину я вообще молчу: даже один случай заражения в каком-нибудь Кропивницком приведет к моментальной блокаде города а то и области! Далі буде... Спираль коронавируса сделала новый виток. Проблема в панике: ничтожное число умерших и совсем незначительное заболевших относительно всего населения способно парализовать целые области или даже государства, как это случилось в Италии. Ну что такое 60 или 100 заразившихся для 60-ти миллионной страны, что такое 6 умерших, да ничего! И тем не менее половина страны парализована: дороги пусты, границы перекрыты, школы, магазины, церкви закрыты...Про Украину я вообще молчу: даже один случай заражения в каком-нибудь Кропивницком приведет к моментальной блокаде города а то и области! Далі буде...



Во первых в штатах вирус уже есть , правда в мизерных количествах - всего 35 чел. Мне тоже не совсем понятна паника вокруг него и безпрецендентные меры - блокировка транспортного сообщения ладно в Китае , но в Европе ?! Допустим он более заразен чем ежегодные новые штаммы гриппа. Но смертность не выше смертности при обычной сезонной заразе. И уж совсем странно выглядит паническое падение рынков из за очередного сезонного вируса, который каждый год приходит в новых модификациях. Разве лишь только если для этого все и задумывалось. Уже обявили фейками первые видео "смертей" от короновируса которые появились в сети в начале эпидемии. Во первых в штатах вирус уже, правда в мизерных количествах - всего 35 чел. Мне тоже не совсем понятна паника вокруг него и безпрецендентные меры - блокировка транспортного сообщения ладно в Китае , но в Европе ?! Допустим он более заразен чем ежегодные новые штаммы гриппа. Но смертность не выше смертности при обычной сезонной заразе. И уж совсем странно выглядит паническое падение рынков из за очередного сезонного вируса, который каждый год приходит в новых модификациях. Разве лишь только если для этого все и задумывалось. Уже обявили фейками первые видео "смертей" от короновируса которые появились в сети в начале эпидемии. Surfer

Повідомлень: 2319 З нами з: 14.11.13 Подякував: 164 раз. Подякували: 781 раз. Профіль 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 07:01 Re: Эпидемия коронавируса в мире Начали заболевать врачи в Италии..

Итальянская вспышка критична для нас.. только на Закарпатье обеспокоены этой проблемой бусиков..я вот думаю у нас Минздрав вообще есть.. понимает какая ж. Может наступить? vladislavlvov

Повідомлень: 2114 З нами з: 02.03.07 Подякував: 104 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 07:06 Surfer написав: asti написав: Спираль коронавируса сделала новый виток. Проблема в панике: ничтожное число умерших и совсем незначительное заболевших относительно всего населения способно парализовать целые области или даже государства, как это случилось в Италии. Ну что такое 60 или 100 заразившихся для 60-ти миллионной страны, что такое 6 умерших, да ничего! И тем не менее половина страны парализована: дороги пусты, границы перекрыты, школы, магазины, церкви закрыты...

И это вирус ещё до Америки не добрался! Про Украину я вообще молчу: даже один случай заражения в каком-нибудь Кропивницком приведет к моментальной блокаде города а то и области! Далі буде... Спираль коронавируса сделала новый виток. Проблема в панике: ничтожное число умерших и совсем незначительное заболевших относительно всего населения способно парализовать целые области или даже государства, как это случилось в Италии. Ну что такое 60 или 100 заразившихся для 60-ти миллионной страны, что такое 6 умерших, да ничего! И тем не менее половина страны парализована: дороги пусты, границы перекрыты, школы, магазины, церкви закрыты...Про Украину я вообще молчу: даже один случай заражения в каком-нибудь Кропивницком приведет к моментальной блокаде города а то и области! Далі буде...



Во первых в штатах вирус уже есть , правда в мизерных количествах - всего 35 чел. Мне тоже не совсем понятна паника вокруг него и безпрецендентные меры - блокировка транспортного сообщения ладно в Китае , но в Европе ?! Допустим он более заразен чем ежегодные новые штаммы гриппа. Но смертность не выше смертности при обычной сезонной заразе. И уж совсем странно выглядит паническое падение рынков из за очередного сезонного вируса, который каждый год приходит в новых модификациях. Разве лишь только если для этого все и задумывалось. Уже обявили фейками первые видео "смертей" от короновируса которые появились в сети в начале эпидемии. Во первых в штатах вирус уже, правда в мизерных количествах - всего 35 чел. Мне тоже не совсем понятна паника вокруг него и безпрецендентные меры - блокировка транспортного сообщения ладно в Китае , но в Европе ?! Допустим он более заразен чем ежегодные новые штаммы гриппа.. И уж совсем странно выглядит паническое падение рынков из за очередного сезонного вируса, который каждый год приходит в новых модификациях. Разве лишь только если для этого все и задумывалось. Уже обявили фейками первые видео "смертей" от короновируса которые появились в сети в начале эпидемии.



Не знаю, какой уровень смертности является для Вас допустимым, но для коронавируса, по последним имкющимся цифрам, он составляет порядка 9% (источник текущих данных: https://www.worldometers.info/coronavirus/ ; впрочем, догадаться, что уровень смертности надо считать как отношение умерщих к количеству достигших терминального состояния, то есть, уже прошедших болезнь и либо выживших, либо умерших, можно было бы и самому).



То же и с количеством заразившихся: возможно, в абсолютных цифрах оно представляется не столь значительным, но это достигнуто беспрецедентными карантинными мерами в Китан и других местах. Что было бы, если бы карантинные меры были бы такими же, как при обычном гриппе (то есть, практически отсутствующими), могло бы и в страшном сне не присниться. Впрочем, если экстраполяционный подход не убеждает, то можно посмотреть на темпы роста числа заразившихся в Ю. Корее, где этот процесс проморгали.



Паника, безусловно, плохо. Но страусиная позиция, игнорирование и неуместная бравада ничем не лучше. Не знаю, какой уровень смертности является для Вас допустимым, но для коронавируса, по последним имкющимся цифрам, он составляет порядка 9% (источник текущих данных:; впрочем, догадаться, что уровень смертности надо считать как отношение умерщих к количеству достигших терминального состояния, то есть, уже прошедших болезнь и либо выживших, либо умерших, можно было бы и самому).То же и с количеством заразившихся: возможно, в абсолютных цифрах оно представляется не столь значительным, но это достигнуто беспрецедентными карантинными мерами в Китан и других местах. Что было бы, если бы карантинные меры были бы такими же, как при обычном гриппе (то есть, практически отсутствующими), могло бы и в страшном сне не присниться. Впрочем, если экстраполяционный подход не убеждает, то можно посмотреть на темпы роста числа заразившихся в Ю. Корее, где этот процесс проморгали.Паника, безусловно, плохо. Но страусиная позиция, игнорирование и неуместная бравада ничем не лучше. headshaker Повідомлень: 928 З нами з: 08.05.15 Подякував: 1715 раз. Подякували: 461 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 08:04 Re: Эпидемия коронавируса в мире Surfer написав: Но смертность не выше смертности при обычной сезонной заразе. Но смертность не выше смертности при обычной сезонной заразе.

У сезонных зараз летальность - жалкие доли %, а тут, по разным источникам от 2 до 18%. Представляете себе последствия, если это распространится, как сезонная зараза? Возьмите статистику заболевших гриппом за какой-то год и посчитайте, даже 1 % - это много. "Считать то вы умеете?, посчитайте". У сезонных зараз летальность - жалкие доли %, а тут, по разным источникам от 2 до 18%. Представляете себе последствия, если это распространится, как сезонная зараза? Возьмите статистику заболевших гриппом за какой-то год и посчитайте, даже 1 % - это много. "Считать то вы умеете?, посчитайте". Schmit

Повідомлень: 970 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9899100101 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 678 , 679 , 680

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6799 1514644

ЛОБ Пон 24 лют, 2020 10:40