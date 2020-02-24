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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:16

  freeze написав:Самые последние новости по коронавирусу от доктора Комаровского.

https://www.youtube.com/watch?v=MWOjCPl-QwU


где нету систем обнаружения вируса - там его нету .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 00:31

Спираль коронавируса сделала новый виток. Проблема в панике: ничтожное число умерших и совсем незначительное заболевших относительно всего населения способно парализовать целые области или даже государства, как это случилось в Италии. Ну что такое 60 или 100 заразившихся для 60-ти миллионной страны, что такое 6 умерших, да ничего! И тем не менее половина страны парализована: дороги пусты, границы перекрыты, школы, магазины, церкви закрыты...
И это вирус ещё до Америки не добрался! Про Украину я вообще молчу: даже один случай заражения в каком-нибудь Кропивницком приведет к моментальной блокаде города а то и области! Далі буде...
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asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 01:28

  asti написав:Спираль коронавируса сделала новый виток. Проблема в панике: ничтожное число умерших и совсем незначительное заболевших относительно всего населения способно парализовать целые области или даже государства, как это случилось в Италии. Ну что такое 60 или 100 заразившихся для 60-ти миллионной страны, что такое 6 умерших, да ничего! И тем не менее половина страны парализована: дороги пусты, границы перекрыты, школы, магазины, церкви закрыты...
И это вирус ещё до Америки не добрался! Про Украину я вообще молчу: даже один случай заражения в каком-нибудь Кропивницком приведет к моментальной блокаде города а то и области! Далі буде...


Во первых в штатах вирус уже есть, правда в мизерных количествах - всего 35 чел. Мне тоже не совсем понятна паника вокруг него и безпрецендентные меры - блокировка транспортного сообщения ладно в Китае , но в Европе ?! Допустим он более заразен чем ежегодные новые штаммы гриппа. Но смертность не выше смертности при обычной сезонной заразе. И уж совсем странно выглядит паническое падение рынков из за очередного сезонного вируса, который каждый год приходит в новых модификациях. Разве лишь только если для этого все и задумывалось. Уже обявили фейками первые видео "смертей" от короновируса которые появились в сети в начале эпидемии.
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 07:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Начали заболевать врачи в Италии..
Итальянская вспышка критична для нас.. только на Закарпатье обеспокоены этой проблемой бусиков..я вот думаю у нас Минздрав вообще есть.. понимает какая ж. Может наступить?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 07:06

  Surfer написав:
  asti написав:Спираль коронавируса сделала новый виток. Проблема в панике: ничтожное число умерших и совсем незначительное заболевших относительно всего населения способно парализовать целые области или даже государства, как это случилось в Италии. Ну что такое 60 или 100 заразившихся для 60-ти миллионной страны, что такое 6 умерших, да ничего! И тем не менее половина страны парализована: дороги пусты, границы перекрыты, школы, магазины, церкви закрыты...
И это вирус ещё до Америки не добрался! Про Украину я вообще молчу: даже один случай заражения в каком-нибудь Кропивницком приведет к моментальной блокаде города а то и области! Далі буде...


Во первых в штатах вирус уже есть, правда в мизерных количествах - всего 35 чел. Мне тоже не совсем понятна паника вокруг него и безпрецендентные меры - блокировка транспортного сообщения ладно в Китае , но в Европе ?! Допустим он более заразен чем ежегодные новые штаммы гриппа. Но смертность не выше смертности при обычной сезонной заразе. И уж совсем странно выглядит паническое падение рынков из за очередного сезонного вируса, который каждый год приходит в новых модификациях. Разве лишь только если для этого все и задумывалось. Уже обявили фейками первые видео "смертей" от короновируса которые появились в сети в начале эпидемии.


Не знаю, какой уровень смертности является для Вас допустимым, но для коронавируса, по последним имкющимся цифрам, он составляет порядка 9% (источник текущих данных: https://www.worldometers.info/coronavirus/; впрочем, догадаться, что уровень смертности надо считать как отношение умерщих к количеству достигших терминального состояния, то есть, уже прошедших болезнь и либо выживших, либо умерших, можно было бы и самому).

То же и с количеством заразившихся: возможно, в абсолютных цифрах оно представляется не столь значительным, но это достигнуто беспрецедентными карантинными мерами в Китан и других местах. Что было бы, если бы карантинные меры были бы такими же, как при обычном гриппе (то есть, практически отсутствующими), могло бы и в страшном сне не присниться. Впрочем, если экстраполяционный подход не убеждает, то можно посмотреть на темпы роста числа заразившихся в Ю. Корее, где этот процесс проморгали.

Паника, безусловно, плохо. Но страусиная позиция, игнорирование и неуместная бравада ничем не лучше.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 08:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Surfer написав:Но смертность не выше смертности при обычной сезонной заразе.

У сезонных зараз летальность - жалкие доли %, а тут, по разным источникам от 2 до 18%. Представляете себе последствия, если это распространится, как сезонная зараза? Возьмите статистику заболевших гриппом за какой-то год и посчитайте, даже 1 % - это много. "Считать то вы умеете?, посчитайте".
Schmit
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