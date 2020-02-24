Додано: Вів 25 лют, 2020 07:06

Surfer написав: asti написав: Спираль коронавируса сделала новый виток. Проблема в панике: ничтожное число умерших и совсем незначительное заболевших относительно всего населения способно парализовать целые области или даже государства, как это случилось в Италии. Ну что такое 60 или 100 заразившихся для 60-ти миллионной страны, что такое 6 умерших, да ничего! И тем не менее половина страны парализована: дороги пусты, границы перекрыты, школы, магазины, церкви закрыты...

И это вирус ещё до Америки не добрался! Про Украину я вообще молчу: даже один случай заражения в каком-нибудь Кропивницком приведет к моментальной блокаде города а то и области! Далі буде... Спираль коронавируса сделала новый виток. Проблема в панике: ничтожное число умерших и совсем незначительное заболевших относительно всего населения способно парализовать целые области или даже государства, как это случилось в Италии. Ну что такое 60 или 100 заразившихся для 60-ти миллионной страны, что такое 6 умерших, да ничего! И тем не менее половина страны парализована: дороги пусты, границы перекрыты, школы, магазины, церкви закрыты...Про Украину я вообще молчу: даже один случай заражения в каком-нибудь Кропивницком приведет к моментальной блокаде города а то и области! Далі буде...



Во первых в штатах вирус уже есть , правда в мизерных количествах - всего 35 чел. Мне тоже не совсем понятна паника вокруг него и безпрецендентные меры - блокировка транспортного сообщения ладно в Китае , но в Европе ?! Допустим он более заразен чем ежегодные новые штаммы гриппа. Но смертность не выше смертности при обычной сезонной заразе. И уж совсем странно выглядит паническое падение рынков из за очередного сезонного вируса, который каждый год приходит в новых модификациях. Разве лишь только если для этого все и задумывалось. Уже обявили фейками первые видео "смертей" от короновируса которые появились в сети в начале эпидемии. Во первых в штатах вирус уже, правда в мизерных количествах - всего 35 чел. Мне тоже не совсем понятна паника вокруг него и безпрецендентные меры - блокировка транспортного сообщения ладно в Китае , но в Европе ?! Допустим он более заразен чем ежегодные новые штаммы гриппа.. И уж совсем странно выглядит паническое падение рынков из за очередного сезонного вируса, который каждый год приходит в новых модификациях. Разве лишь только если для этого все и задумывалось. Уже обявили фейками первые видео "смертей" от короновируса которые появились в сети в начале эпидемии.

Не знаю, какой уровень смертности является для Вас допустимым, но для коронавируса, по последним имкющимся цифрам, он составляет порядка 9% (источник текущих данных:; впрочем, догадаться, что уровень смертности надо считать как отношение умерщих к количеству достигших терминального состояния, то есть, уже прошедших болезнь и либо выживших, либо умерших, можно было бы и самому).То же и с количеством заразившихся: возможно, в абсолютных цифрах оно представляется не столь значительным, но это достигнуто беспрецедентными карантинными мерами в Китан и других местах. Что было бы, если бы карантинные меры были бы такими же, как при обычном гриппе (то есть, практически отсутствующими), могло бы и в страшном сне не присниться. Впрочем, если экстраполяционный подход не убеждает, то можно посмотреть на темпы роста числа заразившихся в Ю. Корее, где этот процесс проморгали.Паника, безусловно, плохо. Но страусиная позиция, игнорирование и неуместная бравада ничем не лучше.