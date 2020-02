Додано: Вів 25 лют, 2020 09:25

"Віруси грипу" досить різні. Далеко не всі спричиняють пневмонії. "Звичайний" грип - лихоманка три доби, як правило, відносно легко переноситься. З "пневмонійними" - десять діб досить важкого перебігу.

