что-то на ум приходит торговая война США с Китаем... Совпадение?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
что-то на ум приходит торговая война США с Китаем... Совпадение?
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:20
Я с вашего позволения не стану играть в эту игру Тем более, что о термине пандемия никто не спорил - ни я, ни мой оппонент.
Лучше перейду к сухим цифрам. Обнадеживающим, к слову:
Как видим, общее количество больных продолжает снижаться - от пика уже имеем -15%. А внутри статистики больных имеем еще и ощутимое снижение серьезных и критических случаев.
Очевидно, что китайские и ВОЗовские мероприятия дают свой эффект. Улучшения на первом графике - результат карантинных мер, на втором - результат исследований болезни и выработки протоколов лечения.
В ближайшие несколько дней ожидаю, что общая статистика будет продолжать улучшаться, но в течение недели-двух может вновь ухудшиться на вспышках в других странах.
Предел заболеваемости на примере Хубэя имеем как 70 тыс / 50 млн = 0,0014. С учетом превентивных мер осторожности, предпринимаемых другими странами, вряд ли этот показатель будет там превышен (по крайней мере в странах с наличествующей системой здравоохранения, куда попадает и Украина)
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
хочу купить дорогой смарфончик айфончик последний, как думаете они подорожают или наоборот подешевеют от коронавируса ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Здесь возникает некоторый tradeoff: для того, чтобы число заразившихся было в указанных границах, необходимы беспрецедентные карантинные меры, которые, в свою очередь, существенно замедляют экономику. Спасение экономики требует ослабления карантина, но это может существенно сказаться на цифрах. Пока же уровень смертности среди тех, кто добрался до терминального состояния (умер либо выздоровел) составляет 9%, что не вселяет особого оптимизма.
Более того: карантинные меры подразумевают определенный уровень дисциплинированности населения, которое осознает необходимость предписанного модуса поведения и следует ему. В какой мере это присуще различным странам - отдельный вопрос.
Статистика по странам может быть найдена, например, тут:
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