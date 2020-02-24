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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Surfer написав:Разве лишь только если для этого все и задумывалось.


что-то на ум приходит торговая война США с Китаем... Совпадение?
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:20

  Corpocrator написав:Тот случай, когда без разъяснений zRadio не разобраться.

Так когда теперь можно будет происходящее называть эпидемией или пандемией?

The World Health Organization no longer uses the classification pandemic


Я с вашего позволения не стану играть в эту игру :D Тем более, что о термине пандемия никто не спорил - ни я, ни мой оппонент.

Лучше перейду к сухим цифрам. Обнадеживающим, к слову:

Зображення

Зображення

Как видим, общее количество больных продолжает снижаться - от пика уже имеем -15%. А внутри статистики больных имеем еще и ощутимое снижение серьезных и критических случаев.

Очевидно, что китайские и ВОЗовские мероприятия дают свой эффект. Улучшения на первом графике - результат карантинных мер, на втором - результат исследований болезни и выработки протоколов лечения.

В ближайшие несколько дней ожидаю, что общая статистика будет продолжать улучшаться, но в течение недели-двух может вновь ухудшиться на вспышках в других странах.

Предел заболеваемости на примере Хубэя имеем как 70 тыс / 50 млн = 0,0014. С учетом превентивных мер осторожности, предпринимаемых другими странами, вряд ли этот показатель будет там превышен (по крайней мере в странах с наличествующей системой здравоохранения, куда попадает и Украина)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

хочу купить дорогой смарфончик айфончик последний, как думаете они подорожают или наоборот подешевеют от коронавируса ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Предел заболеваемости на примере Хубэя имеем как 70 тыс / 50 млн = 0,0014. С учетом превентивных мер осторожности, предпринимаемых другими странами, вряд ли этот показатель будет там превышен (по крайней мере в странах с наличествующей системой здравоохранения, куда попадает и Украина)


Здесь возникает некоторый tradeoff: для того, чтобы число заразившихся было в указанных границах, необходимы беспрецедентные карантинные меры, которые, в свою очередь, существенно замедляют экономику. Спасение экономики требует ослабления карантина, но это может существенно сказаться на цифрах. Пока же уровень смертности среди тех, кто добрался до терминального состояния (умер либо выздоровел) составляет 9%, что не вселяет особого оптимизма.

Более того: карантинные меры подразумевают определенный уровень дисциплинированности населения, которое осознает необходимость предписанного модуса поведения и следует ему. В какой мере это присуще различным странам - отдельный вопрос.

Статистика по странам может быть найдена, например, тут: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries.
headshaker
 
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  #<1 ... 99100101102
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