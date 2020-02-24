Додано: Вів 25 лют, 2020 14:04

zРадио написав: headshaker написав: Пока же уровень смертности среди тех, кто добрался до терминального состояния (умер либо выздоровел) составляет 9%, что не вселяет особого оптимизма.

Пока же уровень смертности среди тех, кто добрался до терминального состояния (умер либо выздоровел) составляет 9%, что не вселяет особого оптимизма.



Летальность определяется по историям болезней, и оценивается на данный момент в 2,2%. Очевидно, что первые тысячи больных поступали в клиники без какого-либо лечения. А подобные инфекции для снижения летальности требуют приема противовирусного препарата именно в первые 48 часов заболевания.

. Очевидно, что первые тысячи больных поступали в клиники без какого-либо лечения. А подобные инфекции для снижения летальности требуют приема противовирусного препарата именно в первые 48 часов заболевания.

Оценивать уровень смертности по соотношению выживших к числу детектированных случаев во время активного добавления последних - чушь собачья, если, конечно, задача не стоит в сознательном занижении цифр. Такой подход оправдан постфактум, ибо по прошествии времени все заразившиеся достигнут терминальной стадии, состояние в которой (выжил, умер) и определяет уровень смертности. Вы же, аппроксимируя знаменатель этой дроби, заменяете выживших+умерших на активно растущее число заразившихся, что далеко не одно и то же.Новые средства и процедуры лечения могут изменять соотношение. Несколько недель назад оно составляло и вовсе порядка трети, но в последнее время наблюдается отчетливая асимптотика к упомянутым 8-9%. Говорю, скорее, по пямяти. Если найдете соответствующий график, было бы интересно посмотреть детальнее. Но 2.2%, скорее, из области надежд, чем реальности. И вот еще цифры для, так сказать, sanity check: в последнее время количество новых случаев в день, по порядку величины - тысяча, умерших - сотня. Так что поводов усомниться в указанной асимптотике пока, увы, нет.