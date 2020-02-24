что-то на ум приходит торговая война США с Китаем... Совпадение?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
что-то на ум приходит торговая война США с Китаем... Совпадение?
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:20
Я с вашего позволения не стану играть в эту игру Тем более, что о термине пандемия никто не спорил - ни я, ни мой оппонент.
Лучше перейду к сухим цифрам. Обнадеживающим, к слову:
Как видим, общее количество больных продолжает снижаться - от пика уже имеем -15%. А внутри статистики больных имеем еще и ощутимое снижение серьезных и критических случаев.
Очевидно, что китайские и ВОЗовские мероприятия дают свой эффект. Улучшения на первом графике - результат карантинных мер, на втором - результат исследований болезни и выработки протоколов лечения.
В ближайшие несколько дней ожидаю, что общая статистика будет продолжать улучшаться, но в течение недели-двух может вновь ухудшиться на вспышках в других странах.
Предел заболеваемости на примере Хубэя имеем как 70 тыс / 50 млн = 0,0014. С учетом превентивных мер осторожности, предпринимаемых другими странами, вряд ли этот показатель будет там превышен (по крайней мере в странах с наличествующей системой здравоохранения, куда попадает и Украина)
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
хочу купить дорогой смарфончик айфончик последний, как думаете они подорожают или наоборот подешевеют от коронавируса ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Здесь возникает некоторый tradeoff: для того, чтобы число заразившихся было в указанных границах, необходимы беспрецедентные карантинные меры, которые, в свою очередь, существенно замедляют экономику. Спасение экономики требует ослабления карантина, но это может существенно сказаться на цифрах. Пока же уровень смертности среди тех, кто добрался до терминального состояния (умер либо выздоровел) составляет 9%, что не вселяет особого оптимизма.
Более того: карантинные меры подразумевают определенный уровень дисциплинированности населения, которое осознает необходимость предписанного модуса поведения и следует ему. В какой мере это присуще различным странам - отдельный вопрос.
Статистика по странам может быть найдена, например, тут:
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:41
В Китае мы имеем результат реактивных мер (зона - 50 млн чел), в Корее, фактически, еще тоже (зона - 15 млн чел), в Италии - уже проактивные (зона - 100 тыс чел). По мере накопления опыта вспышки будут локализоваться с большей эффективностью и меньшими усилиями.
Летальность определяется по историям болезней, и оценивается на данный момент в 2,2%. Очевидно, что первые тысячи больных поступали в клиники без какого-либо лечения. А подобные инфекции для снижения летальности требуют приема противовирусного препарата именно в первые 48 часов заболевания.
Судя по уровню истерии, созданной в информационном пространстве, в этом случае население всех, или практически всех стран проявит небывалую дисциплинированность ))
Я ж отсюда и беру то, что публикую
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:04
Оценивать уровень смертности по соотношению выживших к числу детектированных случаев во время активного добавления последних - чушь собачья, если, конечно, задача не стоит в сознательном занижении цифр. Такой подход оправдан постфактум, ибо по прошествии времени все заразившиеся достигнут терминальной стадии, состояние в которой (выжил, умер) и определяет уровень смертности. Вы же, аппроксимируя знаменатель этой дроби, заменяете выживших+умерших на активно растущее число заразившихся, что далеко не одно и то же.
Новые средства и процедуры лечения могут изменять соотношение. Несколько недель назад оно составляло и вовсе порядка трети, но в последнее время наблюдается отчетливая асимптотика к упомянутым 8-9%. Говорю, скорее, по пямяти. Если найдете соответствующий график, было бы интересно посмотреть детальнее. Но 2.2%, скорее, из области надежд, чем реальности. И вот еще цифры для, так сказать, sanity check: в последнее время количество новых случаев в день, по порядку величины - тысяча, умерших - сотня. Так что поводов усомниться в указанной асимптотике пока, увы, нет.
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