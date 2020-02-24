Додано: Вів 25 лют, 2020 15:19

500 богатейших людей планеты за вчерашний день потеряли почти 140 млд долларов в связи с падением мировых бирж. Причина - китайский коронавирус. Мировую экономику начинает потряхивать. 140 млрд первой полутысячи мировых семей - это сущий пустяк для них, но здесь важна тенденция. Глобальные рынки начинают пессимистично оценивать пследствия преодоления эпидемии, хотя для начала ее нужно преодолеть, а это пока не так.Скорее всего, вся эта история с нынешним коронавирусом закончится тем, что даже при найденном лекарстве от COVID-19 вирус станет постоянным спутником цивилизации, периодически всплывая то тут, то там. А значит - превратится в один из факторов риска, которые сопровождают нас постоянно. Раз так - то придется постоянно резервировать дополнительные ресурсы для реагирования на него, как и на множество других рисков. Однако для этого нужно победить болезнь, создать лекарство, оценить степень и уровень угроз для будущего. Тогда проблема перестанет быть новостью и войдет в число обыденных и рутинных. Но до тех пор фактор неопределенности будет давить на рынок, а значит, его периодически будет штормить.Сегодня австралийцам через новостные каналы предложено готовиться к пандемии, т.к. вопрос стоит не о том, если она начнется, а когда. Советуется также не паниковать, но запасаться необходимыми медикаментами и продуктами, в числе которых консервы, макароны и те, что содержат клетчатку, углеводы, протеин.В Иране, если верить их официальным цифрам вчера, то каждый четвертый зараженный там умирает... Всем, включая и самих иранцев, уже давно понятно что их офиц. данные абсолютно не связанны с реальностью, а их власти (в отличие от тех же китайцев), даже не пытаются хоть как-то логически обосновать свои цифры. Вроде официально уже 15 смертей подтвердили.В Италии, судя по свежим данным, уже выявили 271 зараженных. 7 человек умерли. В сетях пишут, что даже на самом Юге страны, в Сицилии, уже кого-то нашли зараженного.Сейчас в тренде что и на Канарских островах (в Тенерифе), целую гостиницу, 1000 человек, в карантин посадили, так как зараженный итальянский турист там побывал.В Южной Корее уже около 1000 официально выявленных зараженных. 10 умерших было подтверждено несколько часов назад.Пишут, что в Тегеране люди уже падают в публичных местах, как совсем недавно на видео из Китая.