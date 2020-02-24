что-то на ум приходит торговая война США с Китаем... Совпадение?
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
что-то на ум приходит торговая война США с Китаем... Совпадение?
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:20
Я с вашего позволения не стану играть в эту игру Тем более, что о термине пандемия никто не спорил - ни я, ни мой оппонент.
Лучше перейду к сухим цифрам. Обнадеживающим, к слову:
Как видим, общее количество больных продолжает снижаться - от пика уже имеем -15%. А внутри статистики больных имеем еще и ощутимое снижение серьезных и критических случаев.
Очевидно, что китайские и ВОЗовские мероприятия дают свой эффект. Улучшения на первом графике - результат карантинных мер, на втором - результат исследований болезни и выработки протоколов лечения.
В ближайшие несколько дней ожидаю, что общая статистика будет продолжать улучшаться, но в течение недели-двух может вновь ухудшиться на вспышках в других странах.
Предел заболеваемости на примере Хубэя имеем как 70 тыс / 50 млн = 0,0014. С учетом превентивных мер осторожности, предпринимаемых другими странами, вряд ли этот показатель будет там превышен (по крайней мере в странах с наличествующей системой здравоохранения, куда попадает и Украина)
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
хочу купить дорогой смарфончик айфончик последний, как думаете они подорожают или наоборот подешевеют от коронавируса ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Здесь возникает некоторый tradeoff: для того, чтобы число заразившихся было в указанных границах, необходимы беспрецедентные карантинные меры, которые, в свою очередь, существенно замедляют экономику. Спасение экономики требует ослабления карантина, но это может существенно сказаться на цифрах. Пока же уровень смертности среди тех, кто добрался до терминального состояния (умер либо выздоровел) составляет 9%, что не вселяет особого оптимизма.
Более того: карантинные меры подразумевают определенный уровень дисциплинированности населения, которое осознает необходимость предписанного модуса поведения и следует ему. В какой мере это присуще различным странам - отдельный вопрос.
Статистика по странам может быть найдена, например, тут:
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:41
В Китае мы имеем результат реактивных мер (зона - 50 млн чел), в Корее, фактически, еще тоже (зона - 15 млн чел), в Италии - уже проактивные (зона - 100 тыс чел). По мере накопления опыта вспышки будут локализоваться с большей эффективностью и меньшими усилиями.
Летальность определяется по историям болезней, и оценивается на данный момент в 2,2%. Очевидно, что первые тысячи больных поступали в клиники без какого-либо лечения. А подобные инфекции для снижения летальности требуют приема противовирусного препарата именно в первые 48 часов заболевания.
Судя по уровню истерии, созданной в информационном пространстве, в этом случае население всех, или практически всех стран проявит небывалую дисциплинированность ))
Я ж отсюда и беру то, что публикую
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:04
Оценивать уровень смертности по соотношению выживших к числу детектированных случаев во время активного добавления последних - чушь собачья, если, конечно, задача не стоит в сознательном занижении цифр. Такой подход оправдан постфактум, ибо по прошествии времени все заразившиеся достигнут терминальной стадии, состояние в которой (выжил, умер) и определяет уровень смертности. Вы же, аппроксимируя знаменатель этой дроби, заменяете выживших+умерших на активно растущее число заразившихся, что далеко не одно и то же.
Новые средства и процедуры лечения могут изменять соотношение. Несколько недель назад оно составляло и вовсе порядка трети, но в последнее время наблюдается отчетливая асимптотика к упомянутым 8-9%. Говорю, скорее, по пямяти. Если найдете соответствующий график, было бы интересно посмотреть детальнее. Но 2.2%, скорее, из области надежд, чем реальности. И вот еще цифры для, так сказать, sanity check: в последнее время количество новых случаев в день, по порядку величины - тысяча, умерших - сотня. Так что поводов усомниться в указанной асимптотике пока, увы, нет.
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:06
Тот самый вопрос - Индия , Бангладеш , Мьянма - особенные страны ?
или статистика заболевших от фонаря .
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
500 богатейших людей планеты за вчерашний день потеряли почти 140 млд долларов в связи с падением мировых бирж. Причина - китайский коронавирус. Мировую экономику начинает потряхивать. 140 млрд первой полутысячи мировых семей - это сущий пустяк для них, но здесь важна тенденция. Глобальные рынки начинают пессимистично оценивать пследствия преодоления эпидемии, хотя для начала ее нужно преодолеть, а это пока не так.
Скорее всего, вся эта история с нынешним коронавирусом закончится тем, что даже при найденном лекарстве от COVID-19 вирус станет постоянным спутником цивилизации, периодически всплывая то тут, то там. А значит - превратится в один из факторов риска, которые сопровождают нас постоянно. Раз так - то придется постоянно резервировать дополнительные ресурсы для реагирования на него, как и на множество других рисков. Однако для этого нужно победить болезнь, создать лекарство, оценить степень и уровень угроз для будущего. Тогда проблема перестанет быть новостью и войдет в число обыденных и рутинных. Но до тех пор фактор неопределенности будет давить на рынок, а значит, его периодически будет штормить.
Сегодня австралийцам через новостные каналы предложено готовиться к пандемии, т.к. вопрос стоит не о том, если она начнется, а когда. Советуется также не паниковать, но запасаться необходимыми медикаментами и продуктами, в числе которых консервы, макароны и те, что содержат клетчатку, углеводы, протеин.
В Иране, если верить их официальным цифрам вчера, то каждый четвертый зараженный там умирает... Всем, включая и самих иранцев, уже давно понятно что их офиц. данные абсолютно не связанны с реальностью, а их власти (в отличие от тех же китайцев), даже не пытаются хоть как-то логически обосновать свои цифры. Вроде официально уже 15 смертей подтвердили.
В Италии, судя по свежим данным, уже выявили 271 зараженных. 7 человек умерли. В сетях пишут, что даже на самом Юге страны, в Сицилии, уже кого-то нашли зараженного.
Сейчас в тренде что и на Канарских островах (в Тенерифе), целую гостиницу, 1000 человек, в карантин посадили, так как зараженный итальянский турист там побывал.
В Южной Корее уже около 1000 официально выявленных зараженных. 10 умерших было подтверждено несколько часов назад.
Пишут, что в Тегеране люди уже падают в публичных местах, как совсем недавно на видео из Китая.
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:25
vladislavlvov
Прикольно было бы, если бы умершие превращались в зомби
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:26
А это никто и не предлагает. 2,2% были определены по выборке пациентов с известным исходом, из которой исключили тех, кого везли сразу в морг, или в больницы, но слишком поздно - с очевидным прогнозом.
И это правильный вариант оценки летальности новой болезни. Если мы с вами возьмем любую другую "старую" болезнь без лечения, то результаты там будут тоже нерадостные.
Что уже говорить о бактериальных инфекциях, которые без антибиотиков будут иметь близкую к 100% летальность. Но мы же не говорим о такой летальности в отношении них, правильно?
Есть только это:
Поглядим. Тут работает общий принцип - чем более смертельна зараза, тем она менее виральна (менее контагиозна). Причины понятны - патогену для распространения необходимо, чтобы носитель жил.
По текущим данным можно судить, что болезнь имеет среднюю виральность и среднюю летальность ("обычный" H1N1 - высокую виральность и низкую летальность, SARS - низкую виральность и высокую летальность).
В абсолюте наиболее опасными являются патогены с высокой виральностью и низкой летальностью - от разных штаммов гриппа ежегодно погибает порядка 650 тыс человек (данные ВОЗ)
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