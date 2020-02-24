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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

имхо кризис всё таки будет из за короновируса
динамика не нравится
большой процент смертности
а кто умирает есть статистика?
если после 80 лет, это одно,
если средний возраст
это крах мировой экономики
вирус то смертельный
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:40

  Yuri_61 написав:имхо кризис всё таки будет из за короновируса
динамика не нравится
большой процент смертности
а кто умирает есть статистика?
если после 80 лет, это одно,
если средний возраст
это крах мировой экономики
вирус то смертельный

Статистика по летальным исходам.
Зображення
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 25 лют, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Замглавы минздрава Ирана, еще накануне кашлявший на пресс-конференции, как оказалось, заразился коронавирусом.

Ждем комментариев журналистов, присутствовавших на этой пресс－конференции.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:В абсолюте наиболее опасными являются патогены с высокой виральностью и низкой летальностью - от разных штаммов гриппа ежегодно погибает порядка 650 тыс человек (данные ВОЗ)

Від СНІДу більше помирає, хоч віральність в нього дуже мала. В СОVD-19 є певні ознаки ВІЛ - відносно довгий інкубаційний період, коли ознак хвороби ще немає, а заразитися можна. Також молоді люди і діти можуть взагалі безсимптомно хворіти і переносити коронавірус. Тому він і небезпечний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:58

  freeze написав:Замглавы минздрава Ирана, еще накануне кашлявший на пресс-конференции, как оказалось, заразился коронавирусом.

Ждем комментариев журналистов, присутствовавших на этой пресс－конференции.

А шо там комментировать? :mrgreen: :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:00

В аеропорту "Бориспіль" перевіряють тільки рейси з Італії, в аеропорту "Київ" перевірки здоров'я пасажирів не проводяться

https://ua.interfax.com.ua/news/general/643264.html
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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення нажать что бы увидеть целиком
Вот я не понимаю вот там в центре пустое место где нет больных как такое может быть что во всех соседних странах есть в в этой нету ? поставил там знак вопроса

ЗЫ это я об Украине если кто не понял
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:10

yama
Из стран, где есть заболевшие только одна страна (Россия) и то с одним больным граничит по суше с нами. Просто еще не дошел вирус до нас.
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