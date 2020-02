Додано: Вів 25 лют, 2020 16:00

В аеропорту "Бориспіль" перевіряють тільки рейси з Італії, в аеропорту "Київ" перевірки здоров'я пасажирів не проводяться

https://ua.interfax.com.ua/news/general/643264.html

P.S. Час купити трохи масок. P.S. Час купити трохи масок.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell