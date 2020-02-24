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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 102103104105>
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:20

  yama написав:
  vetka написав:yama
Из стран, где есть заболевшие только одна страна (Россия) и то с одним больным граничит по суше с нами. Просто еще не дошел вирус до нас.

у нас багато наших заробітчан в Європі, наші люди завдяки безвізу їздять в Європу частіше ніж ранніше. Лоукостери дають знижки на авіа квитки. З європою ми досить тісно повязані , можливо просто заробітчани ще не повертаються , наступне повернення заробітчан буде на паску , хоча вони повертаються рівномірно з усіх країн Європи

А можливо у нас у всієї нації вроджений імунітет до коронавірусу :mrgreen: :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:37

  vetka написав:А можливо у нас у всієї нації вроджений імунітет до коронавірусу :mrgreen: :mrgreen:


Нет. Но зато у нас иммунитет к эвакуированным из Уханя - видели, сколько организмов вышло с ними бороться? :lol:

  lapay написав:Від СНІДу більше помирає, хоч віральність в нього дуже мала.

ВИЧ/СПИД оооочень медленно убивает, имея признаки скорее хронической формы, нежели острой, поэтому, несмотря на низкую контактность, виральность у него выше, чем у любой ОРВИ, которая либо быстро будет побеждена организмом человека, либо быстро его победит сама.

  lapay написав:В СОVD-19 є певні ознаки ВІЛ - відносно довгий інкубаційний період, коли ознак хвороби ще немає, а заразитися можна.


Пока это "желтое" утверждение. То, что антиретровирусная терапия помогает в лечении коронавируса, не делает похожими сами патогены. Что касается инкубационного периода - тоже ни в какое сравнение с ВИЧ.

  lapay написав: Також молоді люди і діти можуть взагалі безсимптомно хворіти і переносити коронавірус. Тому він і небезпечний.

Опять же - острое течение (даже если бессимптомное), а не хроническое. Нет того риска бессознательного "gift giving", о котором ты говоришь по аналогии с ВИЧ...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:41

Surfer
каким нужно быть мягко сказано недалеким.. что придти на ветку где люди изучают тему 2 месяца и пальцы веером загинать..
может вам на сайт ВОЗ сходить.. который еще раз выразит благодарность Китаю..
Только вчера они наконец получили финансирование от евросоюза.. может теперь что то будут делать..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Опять же - острое течение (даже если бессимптомное), а не хроническое. Нет того риска бессознательного "gift giving", о котором ты говоришь по аналогии с ВИЧ...

Тим не менш, завдяки своїй віральності, темпи зростання кількості хворих набагато вищі, ніж для ВІЛ інфекції. Тим паче, що з'явились випадки повторного зараження, що може свідчити, що імунна система не завжди може з ним впоратись, як і при ВІЛ. Не простий цей вірус, ох не простий...
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:02

  lapay написав:Тим не менш, завдяки своїй віральності, темпи зростання кількості хворих набагато вищі, ніж для ВІЛ інфекції.


Кто тебе это сказал - 2 млн новых случаев СПИДа в год, это 5,5 тыс в день. С учетом всех знаний о болезни, медицинских и образовательных программ.

  lapay написав:Тим паче, що з'явились випадки повторного зараження, що може свідчити, що імунна система не завжди може з ним впоратись, як і при ВІЛ.


Предлагаю подождать с этой дискуссией. Слишком белыми нитками это пока шито...

  lapay написав:Не простий цей вірус, ох не простий


Ну так и SARS с MERS-ом непростые. Но должны еще быть условия развития. Эволюция далеко не всем видам дала ход ))) Непростых вирусов в мире очень много. Вон у американских военных вообще испанка воссозданная есть - читал как то, что на Аляске нашли "качественно" замерзшего носителя...
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вирус стремительно разбегается по Европе: Хорватия, Швейцария, Австрия, туристическая Каталония.

Кто как предполагает, коллеги, на этой неделе официально встретим коронавирус в Украине или на следующей неделе ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

коронавирус не опасней обычного гриппа, не стоит разводить панику народ
finsneaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:21

  freeze написав:Вирус стремительно разбегается по Европе: Хорватия, Швейцария, Австрия, туристическая Каталония.

Кто как предполагает, коллеги, на этой неделе официально встретим коронавирус в Украине или на следующей неделе ?

Скрывать будут до последнего.
Как-то спросил недавно терапевта, что у нас сейчас эпидемия гриппа и много работы, на что получил удивительный ответ, ее еще не было! И тут всплывает в памяти закрывшееся школы к городе... и все такое.. :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:22

  finsneaker написав:коронавирус не опасней обычного гриппа, не стоит разводить панику народ

Скалецкая или Радуцкий - перелогиньтесь ;)
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