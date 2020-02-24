Додано: Вів 25 лют, 2020 17:15

Вирус стремительно разбегается по Европе: Хорватия, Швейцария, Австрия, туристическая Каталония.



Кто как предполагает, коллеги, на этой неделе официально встретим коронавирус в Украине или на следующей неделе ?

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.