|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:20
А можливо у нас у всієї нації вроджений імунітет до коронавірусу
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:37
Нет. Но зато у нас иммунитет к эвакуированным из Уханя - видели, сколько организмов вышло с ними бороться?
ВИЧ/СПИД оооочень медленно убивает, имея признаки скорее хронической формы, нежели острой, поэтому, несмотря на низкую контактность, виральность у него выше, чем у любой ОРВИ, которая либо быстро будет побеждена организмом человека, либо быстро его победит сама.
Пока это "желтое" утверждение. То, что антиретровирусная терапия помогает в лечении коронавируса, не делает похожими сами патогены. Что касается инкубационного периода - тоже ни в какое сравнение с ВИЧ.
Опять же - острое течение (даже если бессимптомное), а не хроническое. Нет того риска бессознательного "gift giving", о котором ты говоришь по аналогии с ВИЧ...
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:41
Surfer
каким нужно быть мягко сказано недалеким.. что придти на ветку где люди изучают тему 2 месяца и пальцы веером загинать..
может вам на сайт ВОЗ сходить.. который еще раз выразит благодарность Китаю..
Только вчера они наконец получили финансирование от евросоюза.. может теперь что то будут делать..
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тим не менш, завдяки своїй віральності, темпи зростання кількості хворих набагато вищі, ніж для ВІЛ інфекції. Тим паче, що з'явились випадки повторного зараження, що може свідчити, що імунна система не завжди може з ним впоратись, як і при ВІЛ. Не простий цей вірус, ох не простий...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:02
Кто тебе это сказал - 2 млн новых случаев СПИДа в год, это 5,5 тыс в день. С учетом всех знаний о болезни, медицинских и образовательных программ.
Предлагаю подождать с этой дискуссией. Слишком белыми нитками это пока шито...
Ну так и SARS с MERS-ом непростые. Но должны еще быть условия развития. Эволюция далеко не всем видам дала ход ))) Непростых вирусов в мире очень много. Вон у американских военных вообще испанка воссозданная есть - читал как то, что на Аляске нашли "качественно" замерзшего носителя...
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вирус стремительно разбегается по Европе: Хорватия, Швейцария, Австрия, туристическая Каталония.
Кто как предполагает, коллеги, на этой неделе официально встретим коронавирус в Украине или на следующей неделе ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
коронавирус не опасней обычного гриппа, не стоит разводить панику народ
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:21
Скрывать будут до последнего.
Как-то спросил недавно терапевта, что у нас сейчас эпидемия гриппа и много работы, на что получил удивительный ответ, ее еще не было! И тут всплывает в памяти закрывшееся школы к городе... и все такое..
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:22
|