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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 102103104105 Додано: Вів 25 лют, 2020 17:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире zРадио написав: Кто тебе это сказал - 2 млн новых случаев СПИДа в год, это 5,5 тыс в день. С учетом всех знаний о болезни, медицинских и образовательных программ. Кто тебе это сказал - 2 млн новых случаев СПИДа в год, это 5,5 тыс в день. С учетом всех знаний о болезни, медицинских и образовательных программ.

Відносні темпи зростання. Для ВІЛ це збільшення хворих в 2-4 рази на рік, до стабилізації в 40 млн хворих, на планеті, для коронавірусу це кілька відсотків на день, а де буде стабілізація - поки не відомо. Відносні темпи зростання. Для ВІЛ це збільшення хворих в 2-4 рази на рік, до стабилізації в 40 млн хворих, на планеті, для коронавірусу це кілька відсотків на день, а де буде стабілізація - поки не відомо. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10047 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 17:30 _Mykola_ написав: freeze написав: Вирус стремительно разбегается по Европе: Хорватия, Швейцария, Австрия, туристическая Каталония.



Кто как предполагает, коллеги, на этой неделе официально встретим коронавирус в Украине или на следующей неделе ? Вирус стремительно разбегается по Европе: Хорватия, Швейцария, Австрия, туристическая Каталония.Кто как предполагает, коллеги, на этой неделе официально встретим коронавирус в Украине или на следующей неделе ?

Скрывать будут до последнего.

Как-то спросил недавно терапевта, что у нас сейчас эпидемия гриппа и много работы, на что получил удивительный ответ, ее еще не было! И тут всплывает в памяти закрывшееся школы к городе... и все такое.. Скрывать будут до последнего.Как-то спросил недавно терапевта, что у нас сейчас эпидемия гриппа и много работы, на что получил удивительный ответ, ее еще не было! И тут всплывает в памяти закрывшееся школы к городе... и все такое..

У нас в садике из 30 человек в группе ходил 1! Многим было совсем плохо, несбиваемая температура 39-40. Так что, если у вас не было, радуйтесь, что пронесло У нас в садике из 30 человек в группе ходил 1! Многим было совсем плохо, несбиваемая температура 39-40. Так что, если у вас не было, радуйтесь, что пронесло safonovstanislav Повідомлень: 2528 З нами з: 10.05.14 Подякував: 168 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 17:32 Surfer написав: Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане . Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .

Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто. Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто. safonovstanislav Повідомлень: 2528 З нами з: 10.05.14 Подякував: 168 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 102103104105 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 24 лют, 2020 10:40