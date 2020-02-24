|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:25
zРадио написав:
Кто тебе это сказал - 2 млн новых случаев СПИДа в год, это 5,5 тыс в день. С учетом всех знаний о болезни, медицинских и образовательных программ.
Відносні темпи зростання. Для ВІЛ це збільшення хворих в 2-4 рази на рік, до стабилізації в 40 млн хворих, на планеті, для коронавірусу це кілька відсотків на день, а де буде стабілізація - поки не відомо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 10047
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1109 раз.
- Подякували: 1230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:30
_Mykola_ написав: freeze написав:
Вирус стремительно разбегается по Европе: Хорватия, Швейцария, Австрия, туристическая Каталония.
Кто как предполагает, коллеги, на этой неделе официально встретим коронавирус в Украине или на следующей неделе ?
Скрывать будут до последнего.
Как-то спросил недавно терапевта, что у нас сейчас эпидемия гриппа и много работы, на что получил удивительный ответ, ее еще не было! И тут всплывает в памяти закрывшееся школы к городе... и все такое..
У нас в садике из 30 человек в группе ходил 1! Многим было совсем плохо, несбиваемая температура 39-40. Так что, если у вас не было, радуйтесь, что пронесло
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2528
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:32
Surfer написав:
Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .
Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2528
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6799
|1514815
|
Пон 24 лют, 2020 10:40
ЛОБ
|