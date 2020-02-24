zРадио написав:Кто тебе это сказал - 2 млн новых случаев СПИДа в год, это 5,5 тыс в день. С учетом всех знаний о болезни, медицинских и образовательных программ.
Відносні темпи зростання. Для ВІЛ це збільшення хворих в 2-4 рази на рік, до стабилізації в 40 млн хворих, на планеті, для коронавірусу це кілька відсотків на день, а де буде стабілізація - поки не відомо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Кто как предполагает, коллеги, на этой неделе официально встретим коронавирус в Украине или на следующей неделе ?
Скрывать будут до последнего. Как-то спросил недавно терапевта, что у нас сейчас эпидемия гриппа и много работы, на что получил удивительный ответ, ее еще не было! И тут всплывает в памяти закрывшееся школы к городе... и все такое..
У нас в садике из 30 человек в группе ходил 1! Многим было совсем плохо, несбиваемая температура 39-40. Так что, если у вас не было, радуйтесь, что пронесло
Surfer написав:Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .
lapay написав:Відносні темпи зростання. Для ВІЛ це збільшення хворих в 2-4 рази на рік, до стабилізації в 40 млн хворих, на планеті, для коронавірусу це кілька відсотків на день, а де буде стабілізація - поки не відомо.
От первых случаев в 2-4 раза в год? Брехня - ты же сам знаешь, как выглядит прогрессия x^2. Это 15 лет на раскачку! И хоть пациент "ноль", как предполагается, появился когда-то в 1920-х, эпидемия вспыхнула только в 80-х, но сделала это очень быстро
zРадио написав:Это 15 лет на раскачку! И хоть пациент "ноль", как предполагается, появился когда-то в 1920-х, эпидемия вспыхнула только в 80-х, но сделала это очень быстро
Так вона стільки і розкачувалась, спочатку темпи завжди найвищі, потім, поступово, знижуються: Старейший в мире образец крови человека, содержащий ВИЧ, относится к 1959 году - в этом году африканский пациент из Конго, у которого была взята кровь, умер от СПИДа.
1978 У нескольких пациентов в США и Швеции (у мужчин-гомосексуалов), а также в Танзании и на Гаити (у гетеросексуалов обоего пола) зарегистрированы симптомы заболевания, которое через несколько лет назовут СПИДом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Кто как предполагает, коллеги, на этой неделе официально встретим коронавирус в Украине или на следующей неделе ?
Скрывать будут до последнего. Как-то спросил недавно терапевта, что у нас сейчас эпидемия гриппа и много работы, на что получил удивительный ответ, ее еще не было! И тут всплывает в памяти закрывшееся школы к городе... и все такое..
У нас в садике из 30 человек в группе ходил 1! Многим было совсем плохо, несбиваемая температура 39-40. Так что, если у вас не было, радуйтесь, что пронесло
lapay написав:Старейший в мире образец крови человека, содержащий ВИЧ, относится к 1959 году - в этом году африканский пациент из Конго, у которого была взята кровь, умер от СПИДа.
По последним данным считают, что еще 1920-е.
lapay написав:1978 У нескольких пациентов в США и Швеции (у мужчин-гомосексуалов), а также в Танзании и на Гаити (у гетеросексуалов обоего пола) зарегистрированы симптомы заболевания, которое через несколько лет назовут СПИДом.
Ты говоришь о динамике диагностированных, а не заболевших. Сравнение налицо (смотри данные по продвинутой Японии). Что касается коронавируса - тут из-за острой формы болезни недиагностированных случаев, представляющих опасность для жизни, почти не будет (это как раз январь в Ухане - то, что дает высокую летальность в статистику).