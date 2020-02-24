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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 103104105106>
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Кто тебе это сказал - 2 млн новых случаев СПИДа в год, это 5,5 тыс в день. С учетом всех знаний о болезни, медицинских и образовательных программ.

Відносні темпи зростання. Для ВІЛ це збільшення хворих в 2-4 рази на рік, до стабилізації в 40 млн хворих, на планеті, для коронавірусу це кілька відсотків на день, а де буде стабілізація - поки не відомо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:30

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:Вирус стремительно разбегается по Европе: Хорватия, Швейцария, Австрия, туристическая Каталония.

Кто как предполагает, коллеги, на этой неделе официально встретим коронавирус в Украине или на следующей неделе ?

Скрывать будут до последнего.
Как-то спросил недавно терапевта, что у нас сейчас эпидемия гриппа и много работы, на что получил удивительный ответ, ее еще не было! И тут всплывает в памяти закрывшееся школы к городе... и все такое.. :twisted:

У нас в садике из 30 человек в группе ходил 1! Многим было совсем плохо, несбиваемая температура 39-40. Так что, если у вас не было, радуйтесь, что пронесло
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:32

  Surfer написав:Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .

Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:43

  lapay написав:Відносні темпи зростання. Для ВІЛ це збільшення хворих в 2-4 рази на рік, до стабилізації в 40 млн хворих, на планеті, для коронавірусу це кілька відсотків на день, а де буде стабілізація - поки не відомо.


От первых случаев в 2-4 раза в год? Брехня - ты же сам знаешь, как выглядит прогрессия x^2. Это 15 лет на раскачку! И хоть пациент "ноль", как предполагается, появился когда-то в 1920-х, эпидемия вспыхнула только в 80-х, но сделала это очень быстро
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Это 15 лет на раскачку! И хоть пациент "ноль", как предполагается, появился когда-то в 1920-х, эпидемия вспыхнула только в 80-х, но сделала это очень быстро

Так вона стільки і розкачувалась, спочатку темпи завжди найвищі, потім, поступово, знижуються:
Старейший в мире образец крови человека, содержащий ВИЧ, относится к 1959 году - в этом году африканский пациент из Конго, у которого была взята кровь, умер от СПИДа.

1978 У нескольких пациентов в США и Швеции (у мужчин-гомосексуалов), а также в Танзании и на Гаити (у гетеросексуалов обоего пола) зарегистрированы симптомы заболевания, которое через несколько лет назовут СПИДом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:00

  safonovstanislav написав:
  _Mykola_ написав:
  freeze написав:Вирус стремительно разбегается по Европе: Хорватия, Швейцария, Австрия, туристическая Каталония.

Кто как предполагает, коллеги, на этой неделе официально встретим коронавирус в Украине или на следующей неделе ?

Скрывать будут до последнего.
Как-то спросил недавно терапевта, что у нас сейчас эпидемия гриппа и много работы, на что получил удивительный ответ, ее еще не было! И тут всплывает в памяти закрывшееся школы к городе... и все такое.. :twisted:

У нас в садике из 30 человек в группе ходил 1! Многим было совсем плохо, несбиваемая температура 39-40. Так что, если у вас не было, радуйтесь, что пронесло

Педиатр и терапевт это РАЗНЫЕ врачи. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:09

  vetka написав:vladislavlvov
Прикольно было бы, если бы умершие превращались в зомби :mrgreen: :mrgreen:

Надеюсь Майкл Джексон восстанет из могилы
И Зомби зашагают в музыкальном ритме
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:11

  _Mykola_ написав:Педиатр и терапевт это РАЗНЫЕ врачи. :roll:

Да, только вирус гриппа обычно жучит всю семью целиком. Это не коронавирус, который избирательный по возрасту
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:17

  lapay написав:Старейший в мире образец крови человека, содержащий ВИЧ, относится к 1959 году - в этом году африканский пациент из Конго, у которого была взята кровь, умер от СПИДа.


По последним данным считают, что еще 1920-е.


  lapay написав:1978 У нескольких пациентов в США и Швеции (у мужчин-гомосексуалов), а также в Танзании и на Гаити (у гетеросексуалов обоего пола) зарегистрированы симптомы заболевания, которое через несколько лет назовут СПИДом.


Ты говоришь о динамике диагностированных, а не заболевших. Сравнение налицо (смотри данные по продвинутой Японии). Что касается коронавируса - тут из-за острой формы болезни недиагностированных случаев, представляющих опасность для жизни, почти не будет (это как раз январь в Ухане - то, что дает высокую летальность в статистику).

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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:31

Фондовые рынки падают второй день подряд на фоне эпидемии.
"Черным лебедем" очередного кризиса, похоже, станет коронавирус
antey1969
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