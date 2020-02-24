Додано: Вів 25 лют, 2020 20:17

zРадио написав: По текущим данным можно судить, что болезнь имеет среднюю виральность и среднюю летальность ("обычный" H1N1 - высокую виральность и низкую летальность, SARS - низкую виральность и высокую летальность).



В абсолюте наиболее опасными являются патогены с высокой виральностью и низкой летальностью - от разных штаммов гриппа ежегодно погибает порядка 650 тыс человек (данные ВОЗ) По текущим данным можно судить, что болезнь имеети среднюю летальность ("обычный" H1N1 -, SARS - низкую виральность и высокую летальность).В абсолюте наиболее опасными являются патогены с высокой виральностью и низкой летальностью - от разных штаммов гриппа ежегодно погибает порядка 650 тыс человек (данные ВОЗ)

zРадио написав: Лучше перейду к сухим цифрам. Обнадеживающим, к слову.

Очевидно, что китайские и ВОЗовские мероприятия дают свой эффект. Улучшения на первом графике - результат карантинных мер, на втором - результат исследований болезни и выработки протоколов лечения. Лучше перейду к сухим цифрам. Обнадеживающим, к слову.Очевидно, что китайские и ВОЗовские мероприятия дают свой эффект. Улучшения на первом графике - результат карантинных мер, на втором - результат исследований болезни и выработки протоколов лечения.

WHO's Covid19 mission chief Bruce Aylward says China's lifting of containment measures "is a risk" and is being managed very closely.





https://twitter.com/YuanfenYang/status/ ... 4930939904 (выдержки)

https://www.ft.com/content/d3d41c7c-56d ... 0f971febbc (полный текст)

Западные эксперты едины в мнении, что цифры из Китая намного ниже реальных масштабов(по той или иной причине), но признают сравнительное снижение уровня заболеваемости в связи с принятыми карантинными мерами(выдержки)(полный текст)

safonovstanislav написав: Да, только вирус гриппа обычно жучит всю семью целиком. Это не коронавирус, который избирательный по возрасту Да, только вирус гриппа обычно жучит всю семью целиком. Это не коронавирус, который избирательный по возрасту

WHO's Covid19 mission chief Bruce Aylward says this virus is neither SARS nor influenza and viewing it as one or the other impedes the ability to learn about the virus & adapt the response.

Начну с оскорблений, т.к. явно многие больше одного предложения осилить не могут.Опять в шоке с беспросветной тупости многих допысувачив...Да сходите почитайте хотя бы то что тут на ветке выложено с источниками.одно и тоже уже по 10 раз.zRadio, вот Вы самый типа подкованный отрицальщик и успокоист, но тем не менее в упор игнорируете то, что было уже множество раз показано и доказано:ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ:Виральность/контагиозность/R0:Сезонного гриппа 0,9-2,1у пандемического H1N1 1,2-1,6у Испанки 1,4-2,8(верхний порог справедлив для отсутствия карантинных мер, нижний для лок.даунов)Смертность:у гриппа основная доля смертей приходится на ОСЛОЖНЕНИЯ и даже при этом % летальности не превышает 0,5%."ОТ ГРИППА" умирают редко.SarsCov2 вызывает COVID-19 смертность от которой в данный момент времени оценивается в 2-2,5% в основном на цифрах из Китая.от COVID-19 умирают НАПРЯМУЮ, а о последующих осложнениях пока мало известно.Сейчас есть смысл следить только за цифрами из Южной кореи, т.к. у них наибольшая прозрачность в предоставлении данных и наибольшие после Китая возможности проводить диагностику.А вот цена этих "обнадеживающих" цифер:и то что про это думает глава миссии ВОЗ в Китае:Вот я вчера приводил не полную транскрипцию брифинга в Пекине:А вот что думает мировое экспертное сообщество достверности цифр:Но да, все признают, что некоторый спад В КИТАЕ есть, но возвращаемся к вопросу какой ценой и что будет если снять карантин?И я более чем, уверен, что единичные государства будут способны обеспечить такой же эффективный отклик на эпидемию, как Китай.Еще раз к цифрам:(у них на всю сверх-державу емкость до 15.000 тестов день[/b], всего 3 штата могут тестировать, а все те тестовые-комплекты разосланные в первой декаде февраля отозваны - в связи с браком.Достоверность существующих тестов 30-50%, поэтому для "положительного" результата в среднем получается со второго тестирования (есть случаи и по 9 раз прошедших тест, имеющих все признаки по клинической картине)Вы можете понять, что всех невозможно протестировать, что есть ограниченный ресурс, а у большинства стран ОЧЕНЬ ограниченный ресурс?Что БОЛЬШИНСТВО (кто со слабыми или отствующими симптомами) вообще не будет протестировано, а значит не будет поставлен диагноз, а значит не попадут в ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ цифры.Сейчас только Ю.Корея тестирует почти всех подряд, остальные руководствуются очень узкими критериями, чтоб вообще рассматривать возможность диагностики и имеют очень ограниченные возможности.Посмотрите на Иране, у которого возможности тестирования распространяются только на высокопоставленных людей и за частую уже после смерти. Сколько по Вашему там реально зараженных? 1000? 10.000? 100.000?Что там у нас было?Болеют только китайцы, болеют только азиаты, болеют только старики, дети не болеют.(не для слабонервных)Вот можете глянуть, как дети в Иране неБолеютВот как неЖучит целые семьи:ПС. в Украину таки приехали 30 комплектов для тестирования, по 100 тестов каждом, всего 3000.