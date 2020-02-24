Каким нужно быть убогим, чтобы в преклонном возрасте даже писать грамотно не научиться при этом считать себя экспертом, накупив масок за 3 грн - "подготовился" он, офигеть "специалист", 2 месяца он видите ли "в теме".
ЗАГИНАТЬ, загинаю, загинаешь, несовер., что. неправ. вместо загибать.
_Mykola_ написав: Скрывать будут до последнего. Как-то спросил недавно терапевта, что у нас сейчас эпидемия гриппа и много работы, на что получил удивительный ответ, ее еще не было! И тут всплывает в памяти закрывшееся школы к городе... и все такое..
_Mykola_ написав: Скрывать будут до последнего. Как-то спросил недавно терапевта, что у нас сейчас эпидемия гриппа и много работы, на что получил удивительный ответ, ее еще не было! И тут всплывает в памяти закрывшееся школы к городе... и все такое..
Может, это терапевт такой?
Нет, это амбулатория с тремя терапевтами и >120% загрузкой на каждого, (хотя в округе есть еще с серьезными недоборами по пациентам) и хорошей квалификации.
freeze Какие ваши прогнозы развития событий? Запрет поездов из Италии в Австрию ничего не поменяет. Я думаю распространение заразы в Европе пойдет по пути китайских регионов.. Никто не ограничивает передвижение между странами Европы. Я сегодня смотрел евроньюс, там туристов валом как выезжающих из Италии, так и въезжающих не меньше.. Они не бояться пока. А раз так дней через десять вангую, что счет в во Франции, Германии, Швейцарии (первый пошел), Австрии, Венгрии, Румынии, Польши, Чехии, Словакии пойдет на сотни и то при учете если в каждой из этих стран после -10-20 инфицированного включат карантин.. Украина не Тибет, и тут не будет 1 больного как там.. Учитывая миллионы заробитчан гипер заболеваемость вспыхнет через 10-15 дней. Бл.. как хотелось чтобы я был неправ.. P/S/ интересно что будет с гривной.. ну как минимум во времена революций, войн, эпидемий все переходят в валюту или золото.. пока это как то не особо отражается..наверное до первых больных..держать деньги в перекредитованной денежной единице при таких испытаниях не есть правильным исходя из событий прошлого века..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Вів 25 лют, 2020 20:08, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Похоже утверждения о том, что в основном коронавирус это проблема желтой расы пока не подтверждаются, если не наоборот.
Да это сразу выглядело как бред. Может быть ответ в разном среднем возрасте населения (с учетом возрастной избирательности ОРВИ)? В Италии это 45 лет, в Корее - 42, а в Китае - всего 36. Хотя тоже версия так себе - высокая продолжительность жизни является результатом более длинной молодости и позднего старения, а значит этот фактор должен для Италии нивелироваться сам по себе. А вот для нас, увы, нет - у нас из-за эмиграции и низкой рождаемости высокий средний возраст (41) при низкой продолжительности жизни (72)...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 лют, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Начну с оскорблений, т.к. явно многие больше одного предложения осилить не могут.
Опять в шоке с беспросветной тупости многих допысувачив...Да сходите почитайте хотя бы то что тут на ветке выложено с источниками. одно и тоже уже по 10 раз.
zRadio, вот Вы самый типа подкованный отрицальщик и успокоист, но тем не менее в упор игнорируете то, что было уже множество раз показано и доказано:
zРадио написав:По текущим данным можно судить, что болезнь имеет среднюю виральность и среднюю летальность ("обычный" H1N1 - высокую виральность и низкую летальность, SARS - низкую виральность и высокую летальность).
В абсолюте наиболее опасными являются патогены с высокой виральностью и низкой летальностью - от разных штаммов гриппа ежегодно погибает порядка 650 тыс человек (данные ВОЗ)
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ: Виральность/контагиозность/R0: Сезонного гриппа 0,9-2,1 у пандемического H1N1 1,2-1,6 у Испанки 1,4-2,8 у SarsCov2 2,3-6,8 (верхний порог справедлив для отсутствия карантинных мер, нижний для лок.даунов)
Смертность: у гриппа основная доля смертей приходится на ОСЛОЖНЕНИЯ и даже при этом % летальности не превышает 0,5%. "ОТ ГРИППА" умирают редко. SarsCov2 вызывает COVID-19 смертность от которой в данный момент времени оценивается в 2-2,5% в основном на цифрах из Китая. от COVID-19 умирают НАПРЯМУЮ, а о последующих осложнениях пока мало известно.
Сейчас есть смысл следить только за цифрами из Южной кореи, т.к. у них наибольшая прозрачность в предоставлении данных и наибольшие после Китая возможности проводить диагностику.
zРадио написав:Лучше перейду к сухим цифрам. Обнадеживающим, к слову. Очевидно, что китайские и ВОЗовские мероприятия дают свой эффект. Улучшения на первом графике - результат карантинных мер, на втором - результат исследований болезни и выработки протоколов лечения.
А вот цена этих "обнадеживающих" цифер:
и то что про это думает глава миссии ВОЗ в Китае:
WHO's Covid19 mission chief Bruce Aylward says China's lifting of containment measures "is a risk" and is being managed very closely.
Но да, все признают, что некоторый спад В КИТАЕ есть, но возвращаемся к вопросу какой ценой и что будет если снять карантин?
И я более чем, уверен, что единичные государства будут способны обеспечить такой же эффективный отклик на эпидемию, как Китай.
Еще раз к цифрам: [b]Китай провел всего 200.000 тестов(у них на всю сверх-державу емкость до 15.000 тестов день Ю.Корея 30.000 тестов США 414[/b], всего 3 штата могут тестировать, а все те тестовые-комплекты разосланные в первой декаде февраля отозваны - в связи с браком.
Достоверность существующих тестов 30-50%, поэтому для "положительного" результата в среднем получается со второго тестирования (есть случаи и по 9 раз прошедших тест, имеющих все признаки по клинической картине)
Вы можете понять, что всех невозможно протестировать, что есть ограниченный ресурс, а у большинства стран ОЧЕНЬ ограниченный ресурс? Что БОЛЬШИНСТВО (кто со слабыми или отствующими симптомами) вообще не будет протестировано, а значит не будет поставлен диагноз, а значит не попадут в ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ цифры. Сейчас только Ю.Корея тестирует почти всех подряд, остальные руководствуются очень узкими критериями, чтоб вообще рассматривать возможность диагностики и имеют очень ограниченные возможности. Посмотрите на Иране, у которого возможности тестирования распространяются только на высокопоставленных людей и за частую уже после смерти. Сколько по Вашему там реально зараженных? 1000? 10.000? 100.000?
safonovstanislav написав:Да, только вирус гриппа обычно жучит всю семью целиком. Это не коронавирус, который избирательный по возрасту
Что там у нас было? Болеют только китайцы, болеют только азиаты, болеют только старики, дети не болеют.
vladislavlvov написав:Какие ваши прогнозы развития событий?
Я вот поразмыслил пару минут какой же мой прогноз.
Надеюсь, что этот коронавирус как и все ему подобные "простудные" вирусы все-таки должен вызывать иммунный ответ, хотя бы на полгода-год-два. Надеюсь, что сообщения о повторных заражениях вызваны просто неизлечением объявленных излечёнными больных, погрешности в тест-системах может быть. Где-то через год появиться вакцина, будем колоться, по крайней мере те, кто 50+. За этот год умрёт от коронавируса думаю максимум до 100 тысяч человек. В Украине скорее всего этот коронавирус уже есть, просто не продиагностирован. Я думаю, до конца недели у нас наличие больных вирусом объявят. Наш минздрав соросовский тупой, министр тупой и ничего не понимает в эпидемиологии, ее отправят в отставку в марте, имхо. Как показала практика в Украине будет паника, по крайней мере первые месяцы, будут закрывать школы, в отдельных районах предприятия. Всё это сильно скажется на нашей бестолковой экономике, на розничных продажах и доходах граждан. И да, на курсе доллара тоже. Всё успокоится как появится вакцина от коронавируса. Главное дотянуть до этого момента, тем кто 50+. Остальным особо беспокоиться не стоит. Хотя морально неприятно, если внук, перенёсший коронавирус в виде легкого насморка заразит свою бабушку, которая отдаст Богу душу. Пока лучшее средство профилактики будет - игнорировать по максимуму общественные места и общественный транспорт, кинотеатры, магазины АТБ в час пик и тд. Понятно, что это все совсем не гарантия, особенно если в семьях есть подрастающее поколение, которое должно ходить в садик, школу, ВУЗ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.