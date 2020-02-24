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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:41

  vladislavlvov написав:Surfer
пальцы веером загинать..


Каким нужно быть убогим, чтобы в преклонном возрасте даже писать грамотно не научиться при этом считать себя экспертом, накупив масок за 3 грн - "подготовился" он, офигеть "специалист", 2 месяца он видите ли "в теме".

ЗАГИНАТЬ, загинаю, загинаешь, несовер., что. неправ. вместо загибать.


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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:16

  yama написав:хочу купить дорогой смарфончик айфончик последний, как думаете они подорожают или наоборот подешевеют от коронавируса ?

За углом продают Самсунг S20 Ultra - он еще дороже :wink:
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:31

  _Mykola_ написав: Скрывать будут до последнего.
Как-то спросил недавно терапевта, что у нас сейчас эпидемия гриппа и много работы, на что получил удивительный ответ, ее еще не было! И тут всплывает в памяти закрывшееся школы к городе... и все такое.. :twisted:

Может, это терапевт такой?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:42

  Starikan написав:
  _Mykola_ написав: Скрывать будут до последнего.
Как-то спросил недавно терапевта, что у нас сейчас эпидемия гриппа и много работы, на что получил удивительный ответ, ее еще не было! И тут всплывает в памяти закрывшееся школы к городе... и все такое.. :twisted:

Может, это терапевт такой?

Нет, это амбулатория с тремя терапевтами и >120% загрузкой на каждого, (хотя в округе есть еще с серьезными недоборами по пациентам) и хорошей квалификации. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:48

Как-то Италия по количеству усопших почти сравнялась с Южной Кореей, при том, что у корейцев гораздо больше заболевших.

Похоже утверждения о том, что в основном коронавирус это проблема желтой расы пока не подтверждаются, если не наоборот.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:04

freeze
Какие ваши прогнозы развития событий?
Запрет поездов из Италии в Австрию ничего не поменяет.
Я думаю распространение заразы в Европе пойдет по пути китайских регионов..
Никто не ограничивает передвижение между странами Европы. Я сегодня смотрел евроньюс, там туристов валом как выезжающих из Италии, так и въезжающих не меньше.. Они не бояться пока. А раз так дней через десять вангую, что счет в во Франции, Германии, Швейцарии (первый пошел), Австрии, Венгрии, Румынии, Польши, Чехии, Словакии пойдет на сотни и то при учете если в каждой из этих стран после -10-20 инфицированного включат карантин..
Украина не Тибет, и тут не будет 1 больного как там.. Учитывая миллионы заробитчан гипер заболеваемость вспыхнет через 10-15 дней. Бл.. как хотелось чтобы я был неправ..
P/S/ интересно что будет с гривной.. ну как минимум во времена революций, войн, эпидемий все переходят в валюту или золото.. пока это как то не особо отражается..наверное до первых больных..держать деньги в перекредитованной денежной единице при таких испытаниях не есть правильным исходя из событий прошлого века..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Вів 25 лют, 2020 20:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:05

  freeze написав:Похоже утверждения о том, что в основном коронавирус это проблема желтой расы пока не подтверждаются, если не наоборот.


Да это сразу выглядело как бред. Может быть ответ в разном среднем возрасте населения (с учетом возрастной избирательности ОРВИ)? В Италии это 45 лет, в Корее - 42, а в Китае - всего 36. Хотя тоже версия так себе - высокая продолжительность жизни является результатом более длинной молодости и позднего старения, а значит этот фактор должен для Италии нивелироваться сам по себе. А вот для нас, увы, нет - у нас из-за эмиграции и низкой рождаемости высокий средний возраст (41) при низкой продолжительности жизни (72)...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 лют, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Начну с оскорблений, т.к. явно многие больше одного предложения осилить не могут. :evil:

Опять в шоке с беспросветной тупости многих допысувачив...Да сходите почитайте хотя бы то что тут на ветке выложено с источниками.
одно и тоже уже по 10 раз.

zRadio, вот Вы самый типа подкованный отрицальщик и успокоист, но тем не менее в упор игнорируете то, что было уже множество раз показано и доказано:

  zРадио написав:По текущим данным можно судить, что болезнь имеет среднюю виральность и среднюю летальность ("обычный" H1N1 - высокую виральность и низкую летальность, SARS - низкую виральность и высокую летальность).

В абсолюте наиболее опасными являются патогены с высокой виральностью и низкой летальностью - от разных штаммов гриппа ежегодно погибает порядка 650 тыс человек (данные ВОЗ)

ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ:
Виральность/контагиозность/R0:
Сезонного гриппа 0,9-2,1
у пандемического H1N1 1,2-1,6
у Испанки 1,4-2,8
у SarsCov2 2,3-6,8 (верхний порог справедлив для отсутствия карантинных мер, нижний для лок.даунов)


Смертность:
у гриппа основная доля смертей приходится на ОСЛОЖНЕНИЯ и даже при этом % летальности не превышает 0,5%.
"ОТ ГРИППА" умирают редко.
SarsCov2 вызывает COVID-19 смертность от которой в данный момент времени оценивается в 2-2,5% в основном на цифрах из Китая.
от COVID-19 умирают НАПРЯМУЮ, а о последующих осложнениях пока мало известно.

Сейчас есть смысл следить только за цифрами из Южной кореи, т.к. у них наибольшая прозрачность в предоставлении данных и наибольшие после Китая возможности проводить диагностику.

  zРадио написав:Лучше перейду к сухим цифрам. Обнадеживающим, к слову.
Очевидно, что китайские и ВОЗовские мероприятия дают свой эффект. Улучшения на первом графике - результат карантинных мер, на втором - результат исследований болезни и выработки протоколов лечения.

А вот цена этих "обнадеживающих" цифер:
Зображення

и то что про это думает глава миссии ВОЗ в Китае:
WHO's Covid19 mission chief Bruce Aylward says China's lifting of containment measures "is a risk" and is being managed very closely.

Вот я вчера приводил не полную транскрипцию брифинга в Пекине:
https://twitter.com/HelenBranswell/stat ... 5017882625

А вот что думает мировое экспертное сообщество достверности цифр:
Западные эксперты едины в мнении, что цифры из Китая намного ниже реальных масштабов(по той или иной причине), но признают сравнительное снижение уровня заболеваемости в связи с принятыми карантинными мерами
https://twitter.com/YuanfenYang/status/ ... 4930939904 (выдержки)
https://www.ft.com/content/d3d41c7c-56d ... 0f971febbc (полный текст)


Но да, все признают, что некоторый спад В КИТАЕ есть, но возвращаемся к вопросу какой ценой и что будет если снять карантин?

И я более чем, уверен, что единичные государства будут способны обеспечить такой же эффективный отклик на эпидемию, как Китай.

Еще раз к цифрам:
[b]Китай провел всего 200.000 тестов(у них на всю сверх-державу емкость до 15.000 тестов день
Ю.Корея 30.000 тестов
США 414[/b], всего 3 штата могут тестировать, а все те тестовые-комплекты разосланные в первой декаде февраля отозваны - в связи с браком.

Достоверность существующих тестов 30-50%, поэтому для "положительного" результата в среднем получается со второго тестирования (есть случаи и по 9 раз прошедших тест, имеющих все признаки по клинической картине)

Вы можете понять, что всех невозможно протестировать, что есть ограниченный ресурс, а у большинства стран ОЧЕНЬ ограниченный ресурс?
Что БОЛЬШИНСТВО (кто со слабыми или отствующими симптомами) вообще не будет протестировано, а значит не будет поставлен диагноз, а значит не попадут в ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ цифры.
Сейчас только Ю.Корея тестирует почти всех подряд, остальные руководствуются очень узкими критериями, чтоб вообще рассматривать возможность диагностики и имеют очень ограниченные возможности.
Посмотрите на Иране, у которого возможности тестирования распространяются только на высокопоставленных людей и за частую уже после смерти. Сколько по Вашему там реально зараженных? 1000? 10.000? 100.000?

  safonovstanislav написав:Да, только вирус гриппа обычно жучит всю семью целиком. Это не коронавирус, который избирательный по возрасту

Что там у нас было?
Болеют только китайцы, болеют только азиаты, болеют только старики, дети не болеют.

(не для слабонервных)
Вот можете глянуть, как дети в Иране неБолеют
https://twitter.com/zhiwei1221/status/1 ... 6955849733
Вот как неЖучит целые семьи:
https://www.8days.sg/sceneandheard/ente ... r-12442514

WHO's Covid19 mission chief Bruce Aylward says this virus is neither SARS nor influenza and viewing it as one or the other impedes the ability to learn about the virus & adapt the response.



ПС. в Украину таки приехали 30 комплектов для тестирования, по 100 тестов каждом, всего 3000.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:30

  vladislavlvov написав:Какие ваши прогнозы развития событий?


Я вот поразмыслил пару минут какой же мой прогноз.

Надеюсь, что этот коронавирус как и все ему подобные "простудные" вирусы все-таки должен вызывать иммунный ответ, хотя бы на полгода-год-два. Надеюсь, что сообщения о повторных заражениях вызваны просто неизлечением объявленных излечёнными больных, погрешности в тест-системах может быть. Где-то через год появиться вакцина, будем колоться, по крайней мере те, кто 50+.
За этот год умрёт от коронавируса думаю максимум до 100 тысяч человек.
В Украине скорее всего этот коронавирус уже есть, просто не продиагностирован. Я думаю, до конца недели у нас наличие больных вирусом объявят.
Наш минздрав соросовский тупой, министр тупой и ничего не понимает в эпидемиологии, ее отправят в отставку в марте, имхо.
Как показала практика в Украине будет паника, по крайней мере первые месяцы, будут закрывать школы, в отдельных районах предприятия. Всё это сильно скажется на нашей бестолковой экономике, на розничных продажах и доходах граждан. И да, на курсе доллара тоже.
Всё успокоится как появится вакцина от коронавируса. Главное дотянуть до этого момента, тем кто 50+. Остальным особо беспокоиться не стоит. Хотя морально неприятно, если внук, перенёсший коронавирус в виде легкого насморка заразит свою бабушку, которая отдаст Богу душу.
Пока лучшее средство профилактики будет - игнорировать по максимуму общественные места и общественный транспорт, кинотеатры, магазины АТБ в час пик и тд. Понятно, что это все совсем не гарантия, особенно если в семьях есть подрастающее поколение, которое должно ходить в садик, школу, ВУЗ.
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