Додано: Вів 25 лют, 2020 21:13

vladislavlvov написав: zRadio

При всем уважении вы не хотите создать свою ветку? Мне импонируют посты Corporatara ибо прочитав их месяц назад я как подготовился к этой заразе.. за что респект и уважуха.. ежедневно с его постов я получаю достойную инфу, хотя иногда и бывают ошибки.но это не его профиль.. У примеру маски Vita не соответствуют уровню даже pph1..Китай на экспорт..

Но аналитические выкладки очень достойны..и мне бы очень хотел видеть его тут.. zRadioПри всем уважении вы не хотите создать свою ветку? Мне импонируют посты Corporatara ибо прочитав их месяц назад я как подготовился к этой заразе.. за что респект и уважуха.. ежедневно с его постов я получаю достойную инфу, хотя иногда и бывают ошибки.но это не его профиль.. У примеру маски Vita не соответствуют уровню даже pph1..Китай на экспорт..Но аналитические выкладки очень достойны..и мне бы очень хотел видеть его тут..

А вы смешной... Значит я должен уйти, потому что вам и еще кому-то не нравится мое мнение по дискуссионному вопросу?? Так сказать, чтобы ничего на ветке не мешало отборной зраде?Ну-ну...Простите, вам отказано)) Я продолжу писать здесь, уравновешивая негативную информацию, которая льется из всех утюгов и чайников. Я полагаю, у меня не меньше и не больше прав, чем у вас - имейте уважение ко всем авторам.Вам не нравится, что количество активных больных снизилось? Не нравится, что летальность падает? Хорошо - можете не воспринимать. Я эту статистику не придумал, не подтасовал и не вырвал из контекста! Можете быть спокойным - вновь сменится тренд, я продолжу ее давать!