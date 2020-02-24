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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 105106107108>
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Похоже утверждения о том, что в основном коронавирус это проблема желтой расы пока не подтверждаются, если не наоборот.


Возьмите возрастной срез усопших от вируса. Там есть зависимость.
По Евроньюсе постоянно крутят сюжет с молодыми и красивыми , без масок, которым тот вирус до звезды.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

zRadio
При всем уважении вы не хотите создать свою ветку? Мне импонируют посты Corporatara ибо прочитав их месяц назад я как подготовился к этой заразе.. за что респект и уважуха.. ежедневно с его постов я получаю достойную инфу, хотя иногда и бывают ошибки.но это не его профиль.. У примеру маски Vita не соответствуют уровню даже pph1..Китай на экспорт..
Но аналитические выкладки очень достойны..и мне бы очень хотелось видеть его тут..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:13

  vladislavlvov написав:zRadio
При всем уважении вы не хотите создать свою ветку? Мне импонируют посты Corporatara ибо прочитав их месяц назад я как подготовился к этой заразе.. за что респект и уважуха.. ежедневно с его постов я получаю достойную инфу, хотя иногда и бывают ошибки.но это не его профиль.. У примеру маски Vita не соответствуют уровню даже pph1..Китай на экспорт..
Но аналитические выкладки очень достойны..и мне бы очень хотел видеть его тут..


А вы смешной... Значит я должен уйти, потому что вам и еще кому-то не нравится мое мнение по дискуссионному вопросу?? Так сказать, чтобы ничего на ветке не мешало отборной зраде? :mrgreen:
Ну-ну...

Простите, вам отказано)) Я продолжу писать здесь, уравновешивая негативную информацию, которая льется из всех утюгов и чайников. Я полагаю, у меня не меньше и не больше прав, чем у вас - имейте уважение ко всем авторам.

Вам не нравится, что количество активных больных снизилось? Не нравится, что летальность падает? Хорошо - можете не воспринимать. Я эту статистику не придумал, не подтасовал и не вырвал из контекста! Можете быть спокойным - вновь сменится тренд, я продолжу ее давать!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 лют, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:16

  vladislavlvov написав: P/S/ интересно что будет с гривной.. ну как минимум во времена революций, войн, эпидемий все переходят в валюту или золото..

"Все" - это кто?
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:25

Зная ситуацию изнутри, могу с полной уверенностью утверждать, что наша система здравоохранения к короновирусу не готова от слова совершенно. И что самое противное, Скалецкая нагло утверждает обратное, то есть врет прямо в глаза.
А учитывая, что ситуация развивается на фоне резкого сокращения финансирования больниц... Мне уже некоторые сказали, что уж тут теперь переживать - переболеем все, и делов то. Главное дотянуть со вспышкой хотя бы до апреля, а там уже будет легче. На стороне иммунитета выступят солнце и температура на улице.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:28

  yama написав:Зображення нажать что бы увидеть целиком
Вот я не понимаю вот там в центре пустое место где нет больных как такое может быть что во всех соседних странах есть в в этой нету? поставил там знак вопроса

ЗЫ это я об Украине если кто не понял

У вас видно проблеми з зором...
У жодній з сусідніх країн вірусу немає.
Надіюсь ви не вважаєте Тюмень і Читу(де виявили вірус) "сусідніми".
*Я про Україну, якщо хтось не зрозумів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:45

  antey1969 написав:Зная ситуацию изнутри, могу с полной уверенностью утверждать, что наша система здравоохранения к короновирусу не готова от слова совершенно. И что самое противное, Скалецкая нагло утверждает обратное, то есть врет прямо в глаза.


А к чему готова?))) Тут ключевое - не коронавирус, а наша система здравоохранения :oops: Мы со всеми вызовами работаем на уровне ниже среднего - и новыми, и сущесвующими. А что с туберкулезом, СПИДом, раком и ССЗ разве по-другому?..

  antey1969 написав: Главное дотянуть со вспышкой хотя бы до апреля, а там уже будет легче. На стороне иммунитета выступят солнце и температура на улице.


А вот тут не факт. На радость зрадофилам и я добавлю зрады :mrgreen: Ухань - относительно тепленькое местечко. Субтропики как-никак... Зима там примерно как у нас март-апрель...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:50

  freeze написав:Похоже утверждения о том, что в основном коронавирус это проблема желтой расы пока не подтверждаются, если не наоборот.

Возможно. Но пока что почти все умершие в Италии за 70 и с серьезными заболеваниями. Кто-то онкологией болел, кто-то на диализе. Они бы и от обычного гриппа умерли.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:52

Немного об итальянских жертвах коронавируса:

Последними четырьмя жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста, которая была накануне госпитализирована в отделение реанимации в Тревизо

А знает ли кто-то, что если больной раком 4-й стадии, или диабетчик с 30-летним "стажем" умирает во время ОРВИ, то причину смерти запишут как ОРВИ?..

Так, просто вопрос на логику...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:54

zРадио
С туберкулезом - это понятно, тубдиспансеры то снимаются с финансирования один за другим и закрываются.
Рак - здесь более приоритетен факт раннего выявления. Систему Семашко пустили под корень - вот и нет раннего выявления.
СПИД - вполне контролируемая ситуация, благодаря зарубежным донорам.
Сердечно-сосудистые - это бич эпохи, у пенсов на нормальные препараты, коррегирующие давление, по факту, денег не хватает, где уж тут говорить о шунтах.
antey1969
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